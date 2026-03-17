Zuppa di cozze, da Surgel Italia puoi farla a casa senza rinunciare alla qualità: risparmi fino al 70%

La zuppa di cozze è un’irrinunciabile tradizione della Settimana Santa che nasce nel capoluogo napoletano ma si diffonde sempre più anche in provincia: i consigli di Surgel Italia per prepararla al meglio.

Giovedì Santo, la zuppa di cozze fatta in casa con Surgel Italia

Con l’avvicinarsi delle festività primaverili e delle tradizioni gastronomiche campane, torna protagonista sulle tavole uno dei piatti simbolo della cucina partenopea: la zuppa di cozze. A Torre del Greco, da Surgel Italia, è possibile trovare tutti – o quasi – gli ingredienti surgelati per prepararla a casa con qualità e convenienza.

Nei due punti vendita di Via Nazionale 115 BIS e Via Roma 82, specializzati nella distribuzione di prodotti surgelati sia all’ingrosso che al dettaglio, è infatti possibile acquistare diversi frutti di mare e molluschi già pronti all’uso che permettono di realizzare una zuppa ricca e saporita, riducendo sensibilmente i costi rispetto all’acquisto del pescato fresco.

La festa è più bella in casa

Ristoranti pieni, poco tempo, necessità di prenotare, attenzione ai costi e voglia di cimentarsi ai fornelli: sono tanti i motivi che spingono sempre più persone a vivere in famiglia questi momenti in cui la tradizione religiosa sposa quella culinaria, senza però rinunciare alla qualità degli ingredienti.

“La prima leva è il prezzo: al costo di una sola zuppa di cozze al ristorante, chi acquista da noi gli ingredienti riesce a preparare 3 o 4 porzioni. In pratica, mangia tutta la famiglia con un risparmio anche del 70%, e di questi tempi non è poco”, spiegano i responsabili di Surgel Italia.

“Il fatto che le persone ritornino dopo Pasqua, ormai da anni, a raccontarci di quanto sia venuta buona la loro zuppa è la dimostrazione che spendere meno non significa fare compromessi sulla qualità”.

Un dato significativo per chi vuole rispettare la tradizione senza rinunciare alla bontà, soprattutto quando si tratta di preparare piatti complessi e ricchi di ingredienti come la zuppa di cozze.

Gli ingredienti consigliati per una zuppa ricca

Tra i prodotti più richiesti per la preparazione della zuppa di cozze ci sono diversi frutti di mare già puliti e surgelati, pronti per essere cucinati. “Ognuno segue la propria tradizione, i propri gusti, aggiungendo delle varianti”, raccontano gli addetti di Surgel Italia.

Nel banco freezer di Surgel si trovano, tra gli altri: scampi, polpi, gamberoni, mazzancolle. Ingredienti che consentono di arricchire il piatto con diverse consistenze e sapori, senza il lavoro di pulizia e preparazione tipico del pesce fresco.

“Il polipetto oggi sostituisce spesso il polpo nella zuppa, ma si può usare anche il polpo classico”, spiega il responsabile. “Poi ci sono i gamberoni, ma io consiglio sempre le mazzancolle”.

Un mix di mare che permette di realizzare una zuppa completa e gustosa, mantenendo al tempo stesso il controllo sulla spesa: infatti, proprio per il mese che precede la Pasqua, Surgel ha lanciato un volantino con offerte speciali sui prodotti necessari a cucinare la zuppa.

Il consiglio di Surgel Italia: cozze e vongole meglio fresche

Nonostante la vasta scelta di prodotti surgelati, Surgel Italia lancia anche un messaggio di trasparenza verso i clienti: “Nel negozio sono disponibili cozze sgusciate surgelate e vongole, ma per chi vuole preparare la zuppa secondo la tradizione più autentica questi prodotti sarebbero da acquistare freschi. Siamo i primi a dirlo: in particolare le cozze che, con il guscio, sono la vera ‘anima’ della zuppa”.

“D’altra parte – proseguono – siamo a Torre del Greco: affacciati sul mare, con un importante mercato ittico, quindi non sarà difficile procurare i frutti di mare perfetti per la zuppa. Vogliamo che i clienti siano sempre soddisfatti al 100%, per questo ci sentiamo di dare i consigli giusti anche se a nostro discapito”.

L’idea, quindi, è combinare le due soluzioni: cozze e vongole fresche acquistate altrove, altri frutti di mare e molluschi surgelati per arricchire la zuppa.

Meglio anticipare gli acquisti

Con l’avvicinarsi delle festività e dei giorni in cui la zuppa di cozze diventa protagonista delle tavole campane, aumenta anche l’affluenza nei negozi. Per questo Surgel Italia invita i clienti a muoversi con un po’ di anticipo.

“Un altro dei grandi vantaggi del prodotto surgelato è quello di potersi anticipare negli acquisti”, spiega il responsabile. “Perché se tutti arrivano lo stesso giorno può capitare che il prodotto finisca e bisogna aspettare che rientri”. Un suggerimento pratico anche per evitare code e assicurarsi tutti gli ingredienti necessari.

Una tradizione che cresce anche nel Vesuviano

Se a Napoli la zuppa di cozze è una tradizione consolidata da decenni, nei paesi vesuviani sta diventando sempre più diffusa negli ultimi anni.

“A Napoli fanno numeri enormi con la zuppa di cozze. Qui nei paesi vesuviani la tradizione sta crescendo piano piano”, racconta il responsabile. E i riscontri dei clienti sono stati positivi.

“Abbiamo ricevuto tanti complimenti negli anni scorsi. Molti non si aspettavano un risultato così buono preparandola a casa”. Un segnale che conferma come, con i giusti ingredienti e qualche consiglio, anche un piatto simbolo della cucina partenopea possa essere realizzato facilmente tra le mura domestiche.

Per chi vuole provarci, magari per la prima volta, Surgel Italia è pronta a fornire tutto il necessario per portare in tavola una zuppa di cozze ricca, saporita e – soprattutto – conveniente.

Surgel Italia, dove si trova e contatti

Surgel Italia, presente da anni sul territorio di Torre del Greco e dintorni, conferma così la sua vocazione ad essere non solo un punto vendita di qualità, ma anche un luogo che diventa occasione di comunità, aggregazione e festa.

INDIRIZZO: Via Nazionale 115BIS e Via Roma 82, Torre del Greco;

TELEFONO: 08118944932 o whatsapp 3533794563;

SOCIAL: pagina Facebook, Instagram e TikTok;

E-MAIL: g.s_food@libero.it.