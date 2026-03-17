Si illumina con nuove luci Parco Cerillo: l’oasi pubblica napoletana dalla vista mozzafiato

Nuova illuminazione per il Parco Cerillo, l’oasi a picco sul mare situata a Bacoli che con l’intervento, voluto dall’amministrazione comunale, punta a divenire sempre più un luogo di ritrovo per cittadini e visitatori.

Nuove luci per Parco Cerillo: un paradiso sul mare a Bacoli

Il Parco Cerillo è un’oasi verde pubblica di ambiente e cultura che si estende per circa 13 mila mq su un versante della collina denominata Sant’Anna. Si tratta di un parco pubblico che domina una delle più pregevoli aree verdi nel centro di Bacoli, custodendo la meravigliosa Villa edificata nel diciannovesimo secolo, attuale sede della biblioteca comunale.

Il fascino del Parco è accresciuto dalla posizione geografica e dal percorso in salita, che permette di godere del panorama straordinario sul Lago Miseno e sul mare, direttamente dalle apposite “terrazze” immerse nel verde.

“Ecco le nuovi luci! Abbiamo iniziato i lavori per illuminare Parco Cerillo. Molte aree erano al buio. Era una promessa che avevamo fatto alle migliaia di persone che frequentano questo patrimonio pubblico. E la manteniamo. Ci riusciamo con fondi comunali. Li investiamo per curare i beni comuni del nostro paese” – ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Tante, erano rotte da tempo. Adesso saranno accese ed a risparmio energetico. Adesso sarà più illuminato. Adesso, sarà più bello. Partiamo dall’area giochi e bar, fino a salire verso la biblioteca comunale. E poi, superata Villa Cerillo, dritti verso le terrazze panoramiche. Tra le più belle di Bacoli. Con vedute mozzafiato”.

“È una delle aree verdi più vissute da ragazzi, bambini e famiglie nella nostra città. Un polmone sociale. Un esperimento civico riuscito, che darà ancora più valore al territorio. Qui, studiano in tanti. Qui, in molti cercano riposo e gioia. Qui, numerose famiglie bacolesi, flegree e napoletane trovano la pace. Aree per eventi, iniziative, rassegne. Un mix vincente tra pubblico e cooperative. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta”.