Addio Tonino Apicella, il cantante napoletano è morto: un altro pezzo di Napoli che va via

Si è spento Tonino Apicella, il celebre cantante napoletano. A diffonderne l’annuncio è stato Mario Guida, organizzatore di eventi e presentatore.

Napoli, morto Tonino Apicella: dolore per il cantante napoletano

“Ci ha lasciato un altro grande artista della musica partenopea. Riposa in pace amico mio. La musica napoletana perde un altro grande artista” – si legge nel post diffuso sui social da Mario Guida per annunciare il decesso dell’artista.

Tra le ultime voci della tradizione napoletana, Apicella aveva portato la musica partenopea oltre i confini cittadini. La sua carriera inizia negli anni Quaranta quando, giovanissimo, affiancò alla sua calda e inconfondibile voce al dolce suono della sua chitarra.

Un’arte tramandata a suo figlio Mariano, cantante e chitarrista divenuto celebre in particolare per aver interpretato le canzoni scritte da Silvio Berlusconi. La notizia della sua scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità partenopea.

“Basta non ne posso più, come se qualcuno ce l’avesse con la vera musica napoletana. Oggi il cuore è più pesante del solito. Stamattina ho appreso una notizia che mi ha spezzato dentro: la scomparsa di Tonino Apicella. Per me non è stato solo un grande artista della canzone napoletana, ma una guida, un punto di riferimento, quasi un padre. Con lui ho iniziato il mio percorso artistico, con lui ho imparato tanto — non solo sulla musica, ma anche sulla vita. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili, viaggi, risate, emozioni” – si legge nel post di Anna Merolla.

“Ho avuto il privilegio di entrare nella sua casa, nella sua quotidianità, e di sentirmi sempre accolta con affetto sincero. Questo video è uno di quei momenti che porterò per sempre nel cuore: io che canto, lui che mi accompagna alla chitarra… pura magia, pura verità. Lo condivido con chi lo ha amato e stimato, come artista e come uomo. Io oggi lo saluto così, con la musica che ci ha uniti. Mi mancherai tanto”.