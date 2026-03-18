Portici, Farroni scende in campo: parte la sfida elettorale. M5S: “Fico sosterrà la candidatura”

Portici – Fernando Farroni rompe gli indugi e ufficializza la sua candidatura a sindaco. Lo ha fatto questa mattina a Villa Fernandes, davanti a una platea composta da cittadini, rappresentanti politici e giornalisti, segnando di fatto l’inizio della corsa verso le prossime elezioni comunali.

Portici, Fernando Farroni ufficializza la sua candidatura a sindaco

La candidatura nasce dal percorso politico e civico avviato con il progetto “Portici 2036 – Costruiamo insieme il futuro”, un laboratorio di idee che negli ultimi mesi ha coinvolto associazioni, movimenti e cittadini in un confronto sulle prospettive della città.

“Non è una candidatura personale ma il risultato di un lavoro collettivo – ha spiegato Farroni – nato dall’ascolto del territorio e dalla volontà di costruire un’alternativa credibile per Portici”. A sostenerlo sarà una coalizione progressista composta da Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana con i Verdi, Casa Riformista, Noi di Centro, Avanti, insieme alle realtà civiche Oltre, Viviamo Portici e alla lista Fernando Farroni Sindaco.

All’iniziativa hanno preso parte, tra gli altri, il parlamentare Alessandro Caramiello (M5S), Davide Borrelli (Casa Riformista), Vincenzo Argentato (Sinistra Italiana), Giancarlo Gherardelli (Noi di Centro) e Vincenzo Ruffino (Avanti). Durante l’incontro è emerso anche il tema politico della possibile frattura del campo largo sulla fascia costiera, uno scenario diverso rispetto agli assetti politici regionali e napoletani.

Alla domanda del giornalista di Vesuvio Live Emilio Caserta su quale sarà il ruolo di Roberto Fico nella campagna elettorale, considerando che l’ex sindaco Vincenzo Cuomo – oggi assessore regionale – potrebbe sostenere un altro candidato, Caramiello ha chiarito la posizione del Movimento 5 Stelle.

“Abbiamo lavorato fino all’ultimo per costruire anche a Portici un’alleanza ampia sul modello Fico – ha dichiarato – ma il PD sul territorio ha fatto scelte diverse. Questo però non cambia il sostegno del presidente Fico alla candidatura di Farroni, che sarà presente anche durante la campagna elettorale”.

Un passaggio che conferma le difficoltà di costruire un’alleanza unitaria nel centrosinistra locale, nonostante la disponibilità al dialogo ribadita dal Movimento 5 Stelle, che negli ultimi anni ha svolto un ruolo di opposizione all’amministrazione guidata dal Partito Democratico.

Dalla coalizione è arrivato anche un richiamo all’unità. Ruffino ha parlato di un progetto “aperto al confronto”, mentre Borrelli ha sottolineato il lavoro partecipato alla base del programma. Gherardelli ha invece evidenziato la necessità di rilanciare il ruolo culturale ed economico della città, ricordando l’esperienza amministrativa di Farroni. Argentato ha infine annunciato la lista unitaria tra Sinistra Italiana e Verdi, ulteriore tassello della coalizione.

In una nota congiunta, le forze politiche hanno ribadito che il progetto nasce da mesi di confronto pubblico e non da logiche elettorali dell’ultimo momento, indicando nella partecipazione e nell’ascolto il metodo per costruire la futura amministrazione. Con l’ufficializzazione della candidatura di Farroni, la campagna elettorale a Portici entra quindi nel vivo e si prepara a una sfida politica che si preannuncia particolarmente articolata.