Rapina choc di notte nel Napoletano: papà, mamma e figlio immobilizzati con le lenzuola

Una violenta rapina si è verificata a Casoria, nel Napoletano, all’interno di un appartamento: i ladri avrebbero forzato l’ingresso per fare irruzione nell’abitazione e immobilizzare i presenti.

Rapina a Casoria: entrano in casa e immobilizzano la famiglia

Stando a quanto rende noto l’Ansa, gli aggressori, a volto coperto, si sarebbero introdotti in casa, forzando la porta di ingresso, intorno alle 3 di notte. Servendosi delle lenzuola avrebbero immobilizzato la famiglia composta da padre (62 anni), madre (59 anni) e figlio di 28 anni. Probabilmente sono stati sorpresi nel sonno.

Una mossa violenta che avrebbe consentito ai ladri di frugare, indisturbati, tra mobili e cassetti, impedendo ai soggetti di poter intervenire, magari allertando le forze dell’ordine. Gli ignoti avrebbero, in particolare, portato via una somma di denaro in contanti.

Sul luogo della rapina, in via Fonseca, sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile e quelli della stazione di Casoria. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire agli eventuali responsabili.