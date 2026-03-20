Panico nel Napoletano, strappa a morsi l’orecchio del proprietario di casa: cosa è successo

Attimi di panico a Villaricca, nel Napoletano, dove a seguito di una violenta lite un uomo avrebbe strappato con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 33enne.

Villaricca, strappa con un morso l’orecchio al proprietario di casa

La scena, all’arrivo dei carabinieri, appare surreale: il condominio sembra quasi il ring di un incontro di boxe, consumato all’interno di un appartamento a Nord di Napoli, nella zona di Villaricca. Tutto nasce da una criticità che accomuna tutti i cittadini, ovvero la mancanza d’acqua da più di una settimana che ha visto comune e Regione impegnati per la risoluzione del danno, risolto in parte.

In questo contesto, nel pomeriggio di ieri, in uno stabile di proprietà di un 63enne, gli abitanti lamentano nuovamente il problema dell’acqua. Lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti aumenta fino a generare un’accesa discussione. Il litigio è dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti. Gli animi si accendono e la lite nella rampa delle scale assume i contorni di un tafferuglio.

Uno degli affittuari – di 33 anni – sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. Il 33enne, a quel punto, avrebbe strappato con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri arrivano sul posto tra il caos generale. La vittima viene trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”. Il 33enne viene arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate.