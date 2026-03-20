Meraviglia nel Napoletano, nasce il primo Polo Nautico Comunale: 2 strutture vista mare

A Bacoli nasce il primo Polo Nautico Comunale, una nuova realtà composta da ben due strutture affacciate sullo scenario mozzafiato della spiaggia di Casevecchie. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Meraviglia a Bacoli: nasce il primo Polo Nautico Comunale

Il Polo, finanziato attraverso i fondi del PNRR, sarà dotato di sale per convegni, aule di formazione, ormeggi e una nuova area esterna. Il tutto per offrire servizi sempre più efficienti non solo ai cittadini ma anche per i lavoratori e i dipendenti del comparto nautico.

“Investiamo 3 milioni di euro! Quando entrai qui, per la prima volta, avevo 14 anni. Ero a scuola, al liceo. L’istituto superiore di migliaia di bacolesi, per generazioni. A Casevecchie. Era il 2001, e già cadeva a pezzi. Senza che nessuno ne curasse le strutture. Poi, sempre qui, ci tornai da sindaco. C’erano gli uffici comunali. E gli edifici erano ancora più abbandonati. Con dipendenti eroici, costretti a lavorare tra topi, crepe ed un degrado allucinante” – ha annunciato il primo cittadino.

“Abbiamo detto basta. Ed abbiamo trovato i soldi per recuperare queste palazzine. Sono fondi PNRR, per realizzare un sogno: il primo Polo Nautico Comunale nella storia di Bacoli. Sarà pronto entro fine anno. Anche prima”.

“Avremo due strutture gioiello. Per uffici, servizi igienici, sale per convegni, aule per la formazione, spazi funzionali per i tanti ormeggi, spazi esterni. Servizi per gli utenti, servizi per i lavoratori, servizi per i concessionari demaniali e per gli operatori del settore nautico. Non più baracche e capannoni osceni ed abusivi, in spiaggia. Quelle, le abbiamo abbattute. Ma un settore finalmente organizzato, con una casa degna. E pubblica, per tutti. Di tutti”.

“Sono passati 25 anni da quanto entrai in questi spazi. Luoghi simbolo per la crescita di generazioni di bacolesi e flegrei. Ancora oggi mi emozionano. Adesso li rimettiamo apposto. Ed è una grande soddisfazione essere riusciti a portare in città finanziamenti per 3 milioni di euro. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello ed il nostro ufficio tecnico comunale per quanto stiamo riuscendo a realizzare. A beneficio di tutti. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta”.