Epatite A, 8 nuovi casi registrati a Napoli: l’aggiornamento dell’ospedale Cotugno
Mar 23, 2026 - Veronica Ronza
Aumenta il numero di casi di Epatite A a Napoli: stando all’ultimo bollettino dell’Azienda Ospedaliera dei Colli sono 54 i pazienti ricoverati.
Epatite A a Napoli: 54 ricoveri all’Ospedale Cotugno
“In relazione ai casi di epatite A registrati negli ultimi giorni presso l’Ospedale Cotugno di Napoli, al fine di garantire una corretta informazione, la Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli trasmette di seguito un aggiornamento del dato. Presso il pronto soccorso dell’ospedale Cotugno sono 8 i nuovi casi di epatite virale HAV (epatite A) registrati alle 13.00 di domenica 22 marzo. Al momento i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 54. Le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità” – si legge nella nota diffusa dal nosocomio.
“La Direzione dell’Azienda Ospedaliera dei Colli ha istituito un monitoraggio costante dell’andamento del fenomeno per adeguare la disponibilità di posti letto, al momento non sussiste alcuna criticità assistenziale. Le misure adottate dalla Regione Campania e dai Comuni, unitamente alla responsabilità dei cittadini nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, consentiranno di contenere l’aumento dei casi”.
Intanto l’amministrazione comunale ha imposto il divieto di consumo dei frutti di mare crudi nei ristoranti e in tutti gli esercizi pubblici, invitando i cittadini a rispettare le norme igienico-sanitarie necessarie a contenere la diffusione del contagio.