La Nutella omaggia Napoli: c’è il vasetto dedicato tra Vesuvio, Golfo e sfogliatelle

Napoli è tra le protagoniste di Nutella Buongiorno, la limited edition realizzata da Nutella in collaborazione con ENIT S.p.A., dedicata a 10 città d’arte italiane: il vasetto riporta alcuni dei simboli della città partenopea, dal Vesuvio al Golfo passando per le sfogliatelle.

Nutella Buongiorno omaggia Napoli: il nuovo vasetto

Il progetto si inserisce in un percorso pluriennale giunto alla sua quarta edizione e costruito progressivamente attorno alla valorizzazione del territorio italiano. Partner istituzionale dell’operazione è ENIT, che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo dello storytelling e alla definizione delle città protagoniste, individuandole secondo criteri chiari e oggettivi: la selezione delle principali città d’arte per presenze turistiche complessive al 1° gennaio 2024, con un bacino superiore ai 100.000 abitanti, una rappresentazione delle tre macro-aree del Paese da Nord a Sud e l’identificazione di elementi iconici capaci di garantire l’immediata riconoscibilità di ciascuna destinazione, prevedendo almeno un monumento o simbolo distintivo per città.

Napoli, insieme a Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Bari e Palermo, è quindi protagonista di una serie di vasetti illustrati sviluppati con il contributo creativo dell’illustratore Antonio Colomboni, che segna un’evoluzione rispetto alle precedenti edizioni, introducendo un linguaggio visivo basato sull’illustrazione.

Nel caso del capoluogo campano, “Nutella Buongiorno” restituisce un racconto che intreccia energia, identità e tradizione, trasformando la colazione in un momento di connessione con la città. Il vasetto dedicato a Napoli interpreta alcuni dei suoi elementi più riconoscibili – dal Maschio Angioino al Golfo di Napoli e il Vesuvio, fino ai Quartieri Spagnoli – evocando un equilibrio unico tra paesaggio, storia e vita urbana.

Sul retro del vasetto è inoltre presente una tipicità gastronomica locale, la sfogliatella, che aggiunge un ulteriore livello di racconto legato al gusto e alla tradizione napoletana, completando l’omaggio alla città.