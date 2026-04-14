A Napoli apre il Museo della Pizza: un viaggio nella storia dell’Antica Pizzeria da Michele

L’Antica Pizzeria Da Michele, tappa fissa per napoletani e turisti, apre le porte alla sua storia con l’inaugurazione del Museo della Pizza, uno spazio espositivo dedicato alla memoria, all’artigianalità e all’eredità della famiglia Condurro.

Apre il Museo della Pizza dell’Antica Pizzeria Da Michele a Napoli

L’Antica Pizzeria Da Michele, Nota come il “Tempio della Pizza” e attualmente presente in cinque continenti per un totale di 80 sedi, L’Antica Pizzeria Da Michele, simbolo di storia e tradizione partenopea, celebra ancora una volta l’eccellenza culinaria napoletana con uno spazio immersivo dedicato.

L’apertura è stata celebrata con il tradizionale taglio del nastro e un assaggio delle pizze a ‘ruota di carro’. Il museo nasce non come una semplice celebrazione del passato, ma come un ponte verso il futuro della pizza. Attraverso un percorso espositivo di più stanze, i visitatori potranno scoprire i documenti inediti, le licenze storiche e le foto d’epoca che testimoniano l’evoluzione della pizzeria dal 1870 a oggi, gli attrezzi del mestiere, pale in legno, madie e impastatrici a mano, e un omaggio ai momenti iconici, con le visite delle star di Hollywood (come Julia Roberts in “Eat Pray Love”) e delle grandi personalità italiane.

“Questo museo non appartiene solo alla nostra famiglia, ma a Napoli e a tutti coloro che, nel mondo, vedono nella nostra pizza un simbolo di amore e semplicità. Ogni cimelio racconta la fatica, la passione e la gioia di aver fatto gustare a intere generazioni la pizza ‘a ruota di carro’” – ha dichiarato Sergio Condurro, amministratore de L’Antica Pizzeria Da Michele.

Il museo è aperto tutti i giorni per i visitatori in via Sersale, a Napoli, dove sorge la sede storica de l’Antica Pizzeria Da Michele. Su prenotazione è possibile prendere parte alla “Da Michele Experience”, una masterclass con i maestri della famiglia Condurro per immergersi ancora di più nel mondo de l’Antica Pizzeria Da Michele e mettere le ‘mani in pasta’, imparando a preparare la propria pizza ‘a ruota di carro’.

Fondata nel 1870, l’Antica Pizzeria Da Michele è diventata un’icona globale della pizza napoletana. Grazie alla gestione della famiglia Condurro, il brand ha saputo mantenere intatta la propria identità storica, espandendosi negli ultimi anni con il progetto “Michele in the World”, portando la pizza napoletana nelle principali capitali mondiali.