“Riapre la piscina più bella di Napoli”, l’oasi partenopea dà il via all’estate: prezzi e info
Giu 03, 2026 - Veronica Ronza
Piscina della Mostra d'Oltremare a Napoli
Dal 18 giugno 2026 riapre al pubblico la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare di Napoli, una vera e propria oasi in città, dedicata al divertimento e al relax.
Riapre la piscina della Mostra d’Oltremare a Napoli: prezzi
“C’è un posto a Napoli dove l’estate ha ancora il sapore di una volta: Lido d’Oltremare, la piscina più bella di Napoli. Dal 18 giugno, vi aspettiamo” – si legge nell’annuncio diffuso sui canali social della Mostra d’Oltremare.
Dopo il successo degli anni precedenti, la grande piscina partenopea è pronta a riaccogliere i bagnanti. La piscina, di 50 metri per 6 di profondità, si prepara ad ospitare fino a 500 persone al giorno, mettendo a disposizione un solarium attrezzato di 2 mila metri quadrati, una zona d’ombra naturale, un punto bar ristoro, cassette di sicurezza, ascensore e percorso per disabili.
Presente anche un’area dedicata ai bambini con una vasca pensata per i più piccoli, a bassa profondità, con giochi d’acqua e piccoli scivoli. Un piccolo paradiso acquatico per i bimbi che potranno divertirsi in totale sicurezza. Oltre al nuoto, è possibile praticare sport anche nel campo di beach volley a disposizione degli ospiti.
La prenotazione dovrà essere effettuata sul sito ufficiale della Mostra d’Oltremare. Basterà selezionare il numero di ingressi e la data prescelta. I prezzi partono dai 13 euro dal lunedì al venerdì e dai 18 euro nel weekend.