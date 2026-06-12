Scoperto negozio del falso a Napoli: oltre 385 mila indumenti e accessori contraffatti

Individuato a Napoli, nel quartiere Ponticelli, un deposito del falso: la Guardia di Finanza ha dato il via alle operazioni di sequestro, togliendo dal commercio oltre 385 mila capi di abbigliamento e accessori per reati di contraffazione di marchi e ricettazione.

Deposito del falso a Ponticelli: venduti capi e accessori falsi

L’intervento è stato effettuato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo alla contraffazione e di tutela del Made in Italy.

In particolare, i finanzieri della Compagnia di Casalnuovo hanno monitorato gli spostamenti di un furgone lungo le principali arterie cittadine, inizialmente utilizzato per prelevare merce contraffatta da alcuni container situati in un piazzale della Zona Industriale, per poi rifornire la filiera del falso.

Tra la merce sottoposta a sequestro figurano circa 371 mila capi di abbigliamento – soprattutto intimo, stile casual e sportivo – di marchi noti come Nike, Adidas, Calvin Klein, Dsquared2, Bikkenbergs e Fendi. I restanti 14 mila articoli sono costituiti da maglie di squadre di calcio come SSC Napoli, Real Madrid, Barcellona e Boca Juniors, relative all’ultima stagione calcistica, con la stampa dei nomi dei giocatori più rappresentativi.

L’immissione sul mercato della merce sottoposta a sequestro avrebbe fruttato una entrata stimata di oltre 7 milioni di euro. Nel corso della perquisizione di un container sono state rinvenute, inoltre, 70 parti di autovetture, probabillmente pronte per essere illegalmente vendute nel mercato parallelo come pezzi di ricambio.

Sono state denunciate sei persone, tutte di nazionalità italiana, per reati di contraffazione e ricettazione. Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari, è suscettibile di impugnazione, per cui le persone sottoposte ad indagini sono da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.