Tra mare cristallino, musei e siti mozzafiato con Campania Artecard: telo mare in omaggio

Quest’anno l’estate trascorrerà all’insegna della bellezza con Campania>Artecard, il pass che consente l’accesso nei siti archeologici e musei della Campania che lancia una speciale iniziativa per il periodo estivo: per ogni acquisto effettuato durante i mesi più caldi sarà possibile ricevere in omaggio un telo mare esclusivo.

Estate in Campania: telo mare in omaggio con il pass Artecard

L’inizio dell’estate in Campania è un viaggio che unisce due momenti unici: dalle giornate tra le acque cristalline dei litorali campani agli itinerari alla scoperta di musei, parchi archeologici, grotte naturali, palazzi reali e siti monumentali che raccontano oltre duemila anni di storia.

Un luogo ricco di storia, cultura e paesaggi mozzafiato dove poter trascorrere indimenticabili momenti di relax tra le splendide coste del territorio, immergendosi, allo stesso tempo, tra le meraviglie archeologiche della Regione.

Per celebrare questa straordinaria ricchezza, Campania>Artecard offre un omaggio speciale: per tutta l’esttae, e fino a esaurimento scorte, acquistando una qualsiasi offerta del pass culturale presso l’Infopoint di Piazza del Gesù a Napoli, si riceverà in regalo un esclusivo telo mare brandizzato Artecard.

Un’occasione per vivere una estate da ricordare per tutta la vita, alternando il relax in spiaggia alla scoperta del patrimonio culturale della regione: dalle spiagge della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, alle baie dei Campi Flegrei, dal litorale domizio alle spiagge del Cilento, passando per le isole del Golfo di Napoli (Capri, Ischia e Procida) fino alle meravigliose coste della provincia di Caserta e del Salernitano.

Con Artecard sarà, infatti, possibile costruire un itinerario personalizzato tra i luoghi più affascinanti della Campania: gli straordinari parchi archeologici di Pompei, Ercolano, Paestum e Velia, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Reggia di Caserta, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo MADRE, il Palazzo Reale di Napoli, la Certosa e Museo di San Martino e tanti altri siti che arricchiscono l’offerta culturale del territorio regionale.

Il telo mare verrà consegnato in omaggio con l’acquisto di qualsiasi tipologia di Artecard, nelle versioni ordinarie e young (18-25 anni non compiuti), sia cartacee che digitali, esclusivamente presso l’Infopoint di Piazza del Gesù (Napoli).

Le card comprese nella promozione sono:

Napoli Artecard (ordinaria e young)

(ordinaria e young) Campania Artecard 3 (ordinaria e young)

(ordinaria e young) Campania Artecard 7

Campania 365 Gold (ordinaria e young)

(ordinaria e young) Campania 365 Lite (ordinaria e young)

(ordinaria e young) Campania 7 Giorni (ordinaria e young)

L’Infopoint di Piazza del Gesù è aperto tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 10 alle 17 e la domenica fino alle 14. Campania>artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.