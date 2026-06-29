Riapre la spiaggia di Villa Ferretti gratis per tutti: un paradiso dal mare cristallino a Napoli

Anche quest’anno, in occasione della stagione estiva, ha riaperto la spiaggia gratis di Villa Ferretti, la paradisiaca residenza di Bacoli (Napoli) sottratta alla camorra e trasformata in un luogo di cultura, formazione, intrattenimento e relax per tutti. Un’oasi nel cuore dell’area flegrea che sta già registrando il pienone, accogliendo i bagnanti tra le sue acque cristalline.

Estate 2026 a Bacoli: riapre la spiaggia gratis di Villa Ferretti

Da ex simbolo della criminalità – dove il boss Giuseppe Costigliola impartiva gli ordini ai suoi affiliati – la meravigliosa Villa Ferretti in poco tempo si è trasformata in un luogo pubblico di straordinaria bellezza, ospitando una sede dell’Università Federico II, un parco immerso nel verde intitolato a Peppino Impastato, una spiaggia aperta a tutti e un prestigioso Centro di Medicina.

Accedendo all’arenile pubblico è possibile immergersi in acque cristalline, ammirando il panorama mozzafiato, per tutto il periodo estivo e in maniera del tutto gratuita e libera. Inaugurato anche l’orto urbano e una nuova spettacolare passeggiata sul mare.

“Ma che bello! Ecco i primi ortaggi dell’orto urbano che abbiamo realizzato nel bene confiscato alla camorra di Villa Ferretti, sul mare di Baia, a Bacoli. Li stiamo distribuendo a tutti i bagnanti che vengono in spiaggia, gratuitamente” – si legge nel post del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Così come libera è qui la fruizione del mare, dell’arenile, dei giardini, del teatro all’aperto, del parco archeologico comunale. Alle pendici del Castello Aragonese e del Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Un bene comune aperto a tutti”.

“Sono melanzane, pomodori e peperoncini appena raccolti. Sono cresciuti alle sponde della nuova passeggiata panoramica che abbiamo inaugurato pochi mesi fa, sulla parte alta della villa. Un piccolo orto, un piccolo segnale di comunione con le tantissime persone che arrivano qui da tutta la Campania. Un piccolo segnalo dello sviluppo sostenibile che stiamo costruendo, a partire proprio dalla valorizzazione di una filiera agricola a Km zero”.

“Villa Ferretti, patrimonio della collettività. Quest’anno festeggiamo i dieci anni dalla nuova vita di questo piccolo paradiso terrestre. Dalla malavita organizzata al bene comune. Lo celebreremo con un grande evento popolare ed istituzionale che terremo a breve. Tenetevi pronti, sarà spettacolare. Ringrazio l’assessora Olga Schiano lo Moriello, il custode Pietro Carannante, l’instancabile Luigi e tutti coloro che con amore curano Villa Ferretti. Insieme, nulla più è impossibile. Un passo alla volta”.