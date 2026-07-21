Brutale aggressione al campetto nel Napoletano: ragazzo di 18 anni in ospedale

Un ragazzo di 18 anni è stato gravemente ferito da alcune persone nei pressi di un campetto di calcio tra Napoli e Casoria: sarebbe stato colpito alla guancia destra e alla mano sinistra, finendo in ospedale.

Casoria, ragazzo di 18 anni aggredito: ferite alla guancia

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto vittima di una grave aggressione. Oltre alle lesioni alla guancia e alla mano, avrebbe riportato anche un taglio all’orecchio destro. Incensurato, sarebbe stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale Pellegrini di Napoli.

La violenza si sarebbe consumata in via Giovanni Pascoli. La vittima sarebbe stata trasportata prima all’Ospedale del Mare, poi trasferita in prognosi riservata al II Policlinico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

“Esprimo profonda preoccupazione per i gravi episodi di violenza verificatisi nella notte a Napoli e a Casoria. Fatti di questa natura richiedono una risposta dello Stato ferma, tempestiva e determinata, a tutela dei cittadini e del principio di legalità. Rivolgo la mia piena fiducia e il mio sincero ringraziamento alla magistratura e alle donne e agli uomini delle Forze di Polizia, che ogni giorno operano con professionalità, impegno e grande senso del dovere per prevenire e contrastare ogni forma di criminalità” – ha detto in una nota il prefetto di Napoli, Michele di Bari.

“Confido nel lavoro degli investigatori affinché i responsabili degli episodi avvenuti a Napoli e a Casoria vengano rapidamente individuati e assicurati alla giustizia. Le attività di indagine e di accertamento dei fatti proseguiranno con la massima attenzione, nel pieno coordinamento tra tutte le articolazioni dello Stato. L’intensificazione dei controlli sul territorio è già in atto, con una presenza sempre più incisiva delle Forze di Polizia nelle aree maggiormente esposte ai fenomeni criminali, sia nel capoluogo sia nei comuni dell’area metropolitana”.

“Bisogna andare avanti su questa strada con sempre maggiore determinazione, rafforzando la prevenzione, il presidio del territorio e l’azione di contrasto. In questa direzione si inserisce anche l’attenzione per il territorio napoletano, confermata dalla recente presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Napoli in occasione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha consentito di fare il punto sulle strategie di prevenzione e sulle misure necessarie per rafforzare ulteriormente il dispositivo di sicurezza”.

“La sicurezza dei cittadini di Napoli, di Casoria e dell’intera area metropolitana resta una priorità assoluta. Lo Stato è presente e continuerà a far sentire la propria presenza con fermezza e continuità. Solo attraverso il lavoro congiunto delle istituzioni, della magistratura, delle Forze di Polizia e delle realtà sociali del territorio sarà possibile contrastare efficacemente la criminalità e affermare una cultura della legalità. La risposta dello Stato sarà forte, concreta e senza arretramenti”.