Il dolce che spopola in tutta Europa arriva in Campania: specialità gratis per l’apertura

Chimney House, la bakery del celebre “dolce a camino”, amato in tutta Europa, apre un nuovo punto vendita in Campania: il nuovo store sarà inaugurato al centro commerciale Maximall di Pontecagnano, in provincia di Salerno, venerdì 24 luglio 2026, alle ore 16:00, con una speciale iniziativa.

Chimney House apre in Campania: nuovo store e dolci gratis

L’apertura al Maximall di Pontecagnano segna l’arrivo, per la prima volta in provincia di Salerno, del format dedicato alle specialità della tradizione dolciaria dell’Europa orientale e alle più amate proposte della bakery internazionale.

Dopo il successo ottenuto nel punto vendita del Centro Commerciale Campania, il brand prosegue il proprio percorso di espansione regionale portando anche nel Salernitano un’offerta che unisce qualità, artigianalità e sapori internazionali.

Per celebrare l’apertura, i primi 100 clienti che varcheranno la soglia della “casa” golosa riceveranno in omaggio una specialità a scelta tra un Chimney Cake e un Cinnamon Roll. Protagonista indiscusso dell’offerta del brand è il Chimney Cake (Kürtőskalács), il tradizionale dolce dell’Europa orientale dalla caratteristica forma a camino: una specialità dalla superficie dorata e croccante e dall’interno morbido, preparata al momento e personalizzabile con diverse guarnizioni.

Il nuovo store proporrà inoltre i celebri Cinnamon Rolls, disponibili nella versione classica e in numerose varianti golose, insieme ai Crumbl Cookies di ispirazione americana, anche in formato XL e con farciture come pistacchio, Lotus e Bueno. L’offerta sarà completata da una selezione di caffetteria e bevande pensata per accompagnare ogni momento della giornata.