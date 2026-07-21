Stop al caldo record, arrivano temporali e clima più fresco anche al Sud: da quando

Dopo l’ondata di grande caldo registrata in questi ultimi giorni, stando alle previsioni meteo, nelle prossime ore i temporali colpiranno anche il Sud, dando inizio ad una fase più fresca che segnerà, almeno temporaneamente, la fine delle intense ondate di calore.

Meteo, dopo il grande caldo arrivano i temporali al Sud: quando

Secondo le stime de Il Meteo, la fase temporalesca che sta già interessando il Nord, nei prossimi giorni si sposterà al Centro-Sud.I primi cambiamenti climatici saranno rilevati già da mercoledì 22 luglio, proseguendo tra giovedì 23 e venerdì 24.

L’anticiclone subtropicale, dunque, inizierà a perdere forza, lasciando spazio a correnti più fresche e instabili. Le temperature si assesteranno su valori decisamente meno roventi, aprendo la strada anche a possibili rovesci e temporali.

Già a partire da mercoledì 22 luglio le prime perturbazioni si verificheranno lungo gli Appennini ma anche sulle coste adriatiche del Centro-Sud. Giovedì 23 luglio l’instabilità colpirà la dorsale appenninica centro-meridionale con focolai temporaleschi attesi su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Clima fresco e rovesci persisteranno anche nella giornata di venerdì 24 al Sud peninsulare. Entrando nel vivo del weekend, se sabato 25 luglio protagonista sarà il bel tempo, domenica 26 avremo a che fare con una nuova fase instabile, con il rischio di temporali piuttosto diffusi.