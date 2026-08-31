EAV, ad ottobre i treni per Sorrento potrebbero tornare a fermarsi da Torre del Greco a San Giorgio

Novità in vista per EAV a partire dal tanto richiesto ripristino delle fermate di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco per i treni diretti a Sorrento.

Il nuovo amministratore di Eav, Pietro Diamantini, sta lavorando a un nuovo programma di esercizio che dovrebbe riportare le fermate intermedie sospese nel 2023 dall’allora AD Umberto De Gregorio e introdurre orari più semplici e regolari per i viaggiatori.

Eav, tornano le fermate intermedie tra Napoli e Sorrento (forse)

Per il momento si tratta di un’indiscrezione, seppur abbastanza fondata, riportata nei giorni scorsi dal quotidiano La Repubblica: l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare in una conferenza stampa prevista per settembre ed i primi effetti si vedrebbero entro ottobre, nell’ambito di un piano concordato con il presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’assessore ai Trasporti Mario Casillo.

La principale novità riguarda il ritorno delle fermate nei principali Comuni vesuviani. I treni torneranno infatti a fermarsi a San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano e Torre del Greco, superando in parte il sistema dei cosiddetti “direttissimi” che negli ultimi anni ha penalizzato soprattutto pendolari e studenti.

Il nuovo servizio dovrebbe coincidere con la sospensione del Campania Express e con una revisione complessiva degli orari. L’obiettivo è introdurre partenze fisse, così da consentire agli utenti di sapere con precisione, durante l’intera giornata, a quale ora trovare un treno per una determinata destinazione.

Ancora pochi convogli sui binari: ecco le soluzioni

Resta però il nodo della disponibilità dei convogli. Dei 56 nuovi treni commissionati in Spagna, soltanto cinque sono attualmente in servizio sulla linea per Baiano. Altri cinque potrebbero ottenere l’autorizzazione alla circolazione entro ottobre. Intanto Eav ha rimesso in funzione due vecchi Metrostar, con altri interventi previsti nei prossimi mesi.

Sul fronte dell’infrastruttura, l’obiettivo è eliminare entro ottobre il 90% dei rallentamenti sulla Napoli-Sorrento, intervenendo soprattutto sugli scambi più datati. Una nuova fase per la Circumvesuviana, dunque, che punta a restituire centralità al servizio ferroviario nei territori vesuviani.

Soddisfazione a 5 stelle

A pregustare quella che potrebbe essere un’attesa vittoria politica con conseguenze dirette sulla vita di migliaia di cittadini è il Movimento 5 Stelle. “Quando provammo a parlare con l’ex dirigente De Gregorio ci venne letteralmente sbattuta una porta in faccia: ‘Non ci sono alternative: purtroppo sono dei disagi che bisogna sopportare'”, così racconta l’ex parlamentare Luigi Gallo che proprio dai microfoni di VesuvioLive.it lanciò, insieme al consigliere regionale Gennaro Saiello, una petizione popolare per il ripristino delle fermate cittadine nel vesuviano.

“Oggi il nuovo dirigente EAV, società controllata dalla Regione Campania, con la guida di Roberto Fico, è Diamantini e da indiscrezioni sulla rete rilanciate dall’ associazione Atex, arrivano i primi risultati, dimostrando che le alternative c’erano e ci sono sempre state”.