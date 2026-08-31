Settembre sarà bollente, arriva la sesta ondata di caldo anomalo. Fino a +10°: da quando
Ago 31, 2026 - Veronica Ronza
Spiaggia
L’estate non sembra mollare la presa nemmeno a settembre: nei prossimi giorni, stando alle previsioni meteo, l’Italia sarà costretta a fare i conti con la sesta ondata di calore che infiammerà soprattutto il Sud.
Piena estate anche a settembre, il meteo: arriva l’ondata di calore
Nonostante la stagione estiva, con settembre ormai alle porte, dovrebbe iniziare a mostrare i primi segnali di cedimento, stando alle stime de Il Meteo, sul nostro paese continuerà a dominare una vasta circolazione anticiclonica di matrice subtropicale, responsabile di un contesto termico decisamente caldo.
In particolare, tra le giornate di martedì 1 e mercoledì 2 settembre, la circolazione generale non mostrerà alcun segno di cambiamento, regalando ancora un inizio settimana tipicamente estivo. A metà settimana l’alta pressione subtropicale acquisterà addirittura ulteriore vigore dando il via ad una nuova ondata di caldo, la sesta di questa rovente stagione.
A partire da giovedì 3 settembre, le temperature continueranno a salire anche al Centro-Nord, toccando punte di 36 gradi. Stabile la situazione nelle Regioni del Mezzogiorno dove il caldo continuerà ad essere protagonista con picchi di oltre 37 gradi. Entro venerdì 4 settembre il contesto climatico sarà caratterizzato da forti anomalie termiche, con valori anche di 8-10 gradi superiori alla media del periodo.
Sarà sicuramente una fase di caldo meno intensa rispetto a quelle precedenti ma che potrebbe durare a lungo. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.