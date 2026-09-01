Uccide i 2 fratelli nel suo ristorante, poi si toglie la vita: la tragedia in Campania

Tragedia ad Apice, in provincia di Benevento, dove tre fratelli sono morti: uno di loro avrebbe ucciso gli altri due per poi togliersi la vita.

Tragedia ad Apice, morti tre fratelli: cosa è successo

Stando a quanto rende noto l’Ansa, il dramma si sarebbe consumato all’interno del ristorante e hotel Licciardi, sulle colline di Apice, uno dei più noti in zona per matrimoni e cerimonie, gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio-suicidio si sarebbe compiuto poco prima dell’apertura del locale per pranzo.

L’uomo avrebbe ucciso a colpi di arma da fuoco i suoi fratelli per poi usare la stessa arma contro di sé, togliendosi la vita. Sul posto sono giunti i carabinieri per dare il via agli accertamenti del caso e alle indagini per chiarire con esattezza la dinamica della vicenda. Al momento non sono note la cause alla base della violenza.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.