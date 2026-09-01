Jazz Festival a Torre del Greco, a settembre otto serate con i grandi della musica: area food ed ingresso gratuito

Torre del Greco si prepara a vivere un settembre all’insegna della musica con la quarta edizione di “Voci d’autunno Jazz Festival”, la rassegna che porterà sul palco degli spazi esterni degli ex Molini Meridionali Marzoli otto appuntamenti con artisti di rilievo nazionale e internazionale.

Torre del Greco, torna settembre e torna il Jazz Festival

La presentazione ufficiale del festival si è svolta oggi, martedì 1 settembre, all’interno del Cobar-Stecca. Una manifestazione che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, punta a coniugare cultura, musica e promozione turistica, valorizzando una delle aree più caratteristiche del patrimonio industriale torrese.

Ad aprire la conferenza è stato il sindaco Luigi Mennella, che ha sottolineato il valore della rassegna e della location scelta. “Una nuova iniziativa che pone al centro la cultura finalizzata alla promozione turistica della città”.

Il primo cittadino ha inoltre evidenziato come il complesso di via Calastro rappresenti uno spazio particolarmente adatto ad accogliere iniziative di questo tipo, ribadendo la volontà di proseguire sulla strada della valorizzazione culturale come strumento per favorire anche l’incremento delle presenze turistiche a Torre del Greco.

Otto serate con grandi nomi della musica: dai protagonisti di Sanremo alle star internazionali

Il programma prenderà il via venerdì 4 settembre con Raphael Gualazzi, uno dei protagonisti più apprezzati della scena musicale italiana. L’artista, vincitore della sezione Giovani del Festival di Sanremo nel 2011, nello stesso anno rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest, conquistando il secondo posto e il premio della giuria tecnica.

Gualazzi si esibirà insieme al suo complesso. La sera successiva, sabato 5 settembre, spazio a Chanda Rule & Sweet Emma Band.

La rassegna tornerà poi la settimana successiva con due appuntamenti. Venerdì 11 settembre sarà protagonista Daniele Sepe con L’imbroglio sul lenzuolo, insieme all’ospite Flavio Boltro. Il giorno seguente, sabato 12 settembre, arriverà invece Sergio Cammariere, accompagnato dalla sua band.

Anche Cammariere vanta una lunga esperienza sul palco dell’Ariston: nel 2003 conquistò il terzo posto al Festival di Sanremo con Tutto quello che un uomo, ottenendo anche il premio della critica e quello per la migliore composizione musicale. Nel 2008 tornò alla kermesse con L’amore non si spiega.

Il 18 e 19 settembre sarà quindi la volta di Ray Gelato & The Giants e Vincent Peirani Living Being IV, quest’ultimo protagonista dello spettacolo Time reflections.

Karima e Athene Wilson per il gran finale

La parte conclusiva del festival sarà caratterizzata ancora una volta da artisti legati alla storia del Festival di Sanremo. Venerdì 25 settembre salirà sul palco Karima, protagonista dell’edizione 2009 nella sezione Nuove proposte, che a Torre del Greco presenterà Canta autori.

La chiusura della quarta edizione di “Voci d’autunno Jazz Festival” è invece affidata ad Athene Wilson, attesa sabato 26 settembre insieme alla Luca Giordano Band che torna dopo la doppia esibizione dello scorso anno.

Tutti gli spettacoli saranno a ingresso libero, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento. L’inizio dei concerti è previsto alle ore 21, mentre già dalle 20 il pubblico sarà accompagnato dall’intrattenimento curato da Radio Marte.

Area food ai Mulini, la musica valorizza le eccellenze gastronomiche

Durante le serate sarà inoltre presente un’area food dedicata ai prodotti locali, curata dalla sezione torrese dell’Ascom, con l’obiettivo di affiancare alla proposta musicale anche la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio.

Soddisfatto il direttore artistico Gennaro Russo, che ha definito il cartellone di questa edizione di assoluto valore, sottolineando la presenza di artisti importanti della scena nazionale e di nomi di caratura internazionale. “Un’occasione anche per chi non è ancora appassionato di jazz: la nostra selezione punta sempre ad una musica semplice, fruibile da tutti”.

Alla conferenza è intervenuto anche Giuseppe Di Capua, tra gli artisti protagonisti della serata dell’11 settembre insieme a Daniele Sepe. Di Capua ha ricordato le precedenti occasioni in cui ha partecipato a iniziative a Torre del Greco e ha evidenziato la crescita della proposta culturale cittadina, citando anche gli appuntamenti legati alla Festa dei Quattro Altari e al Natale.

Voci d’autunno Jazz Festival 2026, il programma completo

4 settembre – Raphael Gualazzi

5 settembre – Chanda Rule & Sweet Emma Band

11 settembre – Daniele Sepe – L’imbroglio sul lenzuolo, ospite Flavio Boltro

12 settembre – Sergio Cammariere

18 settembre – Ray Gelato & The Giants

19 settembre – Vincent Peirani Living Being IV – Time reflections

25 settembre – Karima – Canta autori

26 settembre – Athene Wilson & Luca Giordano Band