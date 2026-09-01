Arriva il Festival della Salsiccia: 3 giorni di panini, primi, carne e dolci a ingresso gratis

Dal 4 al 6 settembre 2026 a Sant’Eustachio di Montoro (frazione in provincia di Avellino) si terrà il Salsiccia Festival, l’evento più “rovente” dell’anno che animerà gli spazi del Parco del Sole tra musica, animazione e tante prelibatezze culinarie. L’ingresso è gratis.

Salsiccia Festival 2026 a Montoro: programma e menù

Organizzato dalla DBR Service SRL, la manifestazione darà la possibilità a cittadini e visitatori di ritagliarsi momenti di svago e relax, assaporando la buona cucina e godendo di un suggestivo panorama, immerso nel verde, con circa 500 posti a sedere, così da poter degustare le pietanze del menù in totale comodità.

Protagonista assoluta della kermesse la gustosa salsiccia, preparata nei modi più svariati e accompagnata da diversi contorni, nel pieno rispetto delle antiche ricette della tradizione campana e italiana. Un percorso culinario d’eccezione reso ancor più completo dall’abbinamento al buon vino DOC irpino.

Gli stand gastronomici delizieranno gli ospiti con diverse tipologie di pietanze, preparate sul posto. Ci saranno innanzitutto panini, rigorosamente ripieni di salsiccia ma non solo. Tra questi: Il Classico con salsiccia o cotechino, patatine o melanzane sott’olio; Il Campano con salsiccia o cotechino, friarielli e provola affumicata; Il Contadino con salsiccia o cotechino, peperoni saltati, provola affumicata e salsa BBQ; Il Piccante con cotechino, provola affumicata e pesto di basilico.

Non mancheranno i primi piatti – come i cavatelli con salsiccia, rucola e provola oppure le trofie con salsiccia – né gli intramontabili secondi tra polpette di salsiccia al sugo, salsiccia con patate al forno o broccoli, cotechino con fagioli alla messicana, caciocavallo impiccato (anche arricchito con salsa di Tartufo Nero, salsa di Porcini o pesto di pomodorini secchi e peperoncino).

Per concludere in bellezza, gli ospiti potranno concludere il pasto con i dolci della tradizione napoletana e montorese, degustando frolle, sfogliate o zeppole. I più piccoli potranno usufruire dell’apposito menù bambino che comprende hot dog con patatine e bibita.

Ogni serata sarà allietata da musica dal vivo e animazione. I bambini potranno divertirsi nel parco giochi loro dedicato. A disposizione dei partecipanti ci sarà anche un ampio parcheggio per poter raggiungere la location dell’evento comodamente. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: 353.2066201 – 348.6025612, dbrservicesrl@gmail.com,



