West Nile nell’Agro Aversano, si aggrava una donna. Sindaco: “Prudenza, nessun allarme”

Si sarebbero aggravate le condizioni di una donna di Aversa, ricoverata all’ospedale di Sessa Aurunca a seguito della positività al West Nile, il cosiddetto virus delle zanzare che ha registrato diversi casi nell’Agro Aversano.

West Nile: si aggrava una donna di Aversa

La paziente, una 76enne, sarebbe stata assistita inizialmente presso l’ospedale San Giuseppe Moscati. Stando a quanto rende noto Il Mattino, il suo quadro clinico sarebbe peggiorato rendendo necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Sessa Aurunca, dove attualmente è ricoverata.

La donna si trova in terapia intensiva ed è continuamente monitorata dal personale medico. Al Moscati, resta invece sotto controllo un altro cittadino di Aversa, classe 1951, collocato nel reparto di Neurologia. Buone notizie, invece, per le due pazienti di San Cipriano d’Aversa, precedentemente ricoverate, che sono state dimesse.

Intanto, per far fronte alla diffusione dei contagi, l’amministrazione comunale di Aversa ha predisposto una serie di interventi, compresa una disinfestazione straordinaria su tutto il territorio. Restano in vigore le raccomandazioni per la cittadinanza sulla messa in atto di comportamenti che possano arginare il contagio.

“In queste ore stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione relativa al virus West Nile, alla luce dei diversi casi registrati sul territorio provinciale. Sono in costante contatto con le autorità sanitarie competenti, che stanno effettuando tutti gli approfondimenti necessari e ricostruendo la catena epidemiologica dei contagi, così da monitorare l’evoluzione della situazione. Attualmente sono due i nostri concittadini ricoverati. A loro e alle loro famiglie va tutta la nostra vicinanza e, soprattutto, un grande abbraccio” – si legge nella nota diffusa dal sindaco Francesco Matacena.

“Per rafforzare le attività di prevenzione, ho appena firmato un’ordinanza che dispone le misure necessarie per contrastare la proliferazione delle zanzare e prevenire la diffusione del virus. Invitiamo tutti i cittadini a seguire le raccomandazioni dell’ASL Caserta: utilizzare repellenti per insetti sulla pelle esposta; installare zanzariere su porte e finestre; evitare ristagni d’acqua in cortili, giardini, sottovasi e contenitori; prestare particolare attenzione alle aree in cui possono formarsi ristagni d’acqua”.

“Nel corso della prossima settimana sarà effettuato un intervento straordinario di disinfestazione su tutto il territorio cittadino. Seguirà il calendario dettagliato degli interventi, con l’indicazione delle zone e degli orari. È importante essere prudenti e adottare tutte le necessarie precauzioni, ma senza creare allarmismi”.