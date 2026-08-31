Cinema gratis a Napoli, 11 film e alcuni attori protagonisti sul palco: il programma

Da giovedì 3 settembre 2026 prende il via la rassegna di cinema gratis intitolata Sguardi di Donna: Storie di libertà, resilienza e identità, organizzata da Zeus Group Srl nel chiostro dell’ISIS “Alfonso Casanova”, in piazzetta Casanova 4, a Napoli. Si conclude così il cartellone delle arene cinematografiche di Estate a Napoli 2026, con l’ultima tappa di un lungo percorso fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi per diffondere la cultura cinematografica in modo capillare in città.

Cinema gratis a Napoli settembre 2026: i film in programma

Dopo il successo di pubblico alle proiezioni serali nel Parco Virgiliano e nel Parco del Poggio e la programmazione ancora in corso in Villa Floridiana, nella Cavea di Piazza Garibaldi e nel chiostro della Parrocchia Santa Maria dell’Arco a Miano, la sezione di Estate a Napoli 2026 dedicata agli appassionati della settima arte punta su una nuova esperienza collettiva di partecipazione, cultura e dialogo, alternando commedie, pellicole d’autore e opere d’impegno sociale che analizzano il ruolo della donna nel cinema contemporaneo e affrontano temi quali l’emancipazione, l’identità, il lavoro, le relazioni, la maternità e la libertà individuale.

Elemento caratterizzante della rassegna, che si terrà fino a giovedì 8 ottobre con la presentazione di undici film, è il confronto diretto del pubblico con i protagonisti del cinema: alcune proiezioni, infatti, sono arricchite dalla presenza del regista James La Motta e delle attrici Roberta Misticone e Margherita Romeo. Gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00 con ingresso libero fino a esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare al numero 333.6640081.

Di seguito tutti i film in programma:

Giovedì 3 settembre: Primadonna;

Martedì 8 settembre: Scusate se esisto!;

Giovedì 10 settembre: Io e lei + proiezione del cortometraggio Abused Child (ospite il regista James La Motta);

Martedì 15 settembre: Pane e tulipani (ospite l’attrice Roberta Misticone);

Giovedì 17 settembre: Anna;

Martedì 22 settembre: La pazza gioia + proiezione del cortometraggio T’ho aspettata da una vita (ospite il regista James La Motta);

Giovedì 24 settembre: Rosa Pietra Stella;

Martedì 29 settembre: Le invisibili (ospite l’attrice Margherita Romeo);

Giovedì 1° ottobre: La vita che verrà;

Martedì 6 ottobre: The Father – Nulla è come sembra;

Giovedì 8 ottobre: North Country – Storia di Josey.