Arrriva l’Oktoberfest, 3 giorni tra fiumi di birra e specialità bavaresi: l’ingresso è gratis

Dal 4 al 6 settembre 2026 a Volturara Irpina, in provincia di Avellino, arriva l’Oktoberfest, la grande festa della birra in stile bavarese che animerà il borgo irpino nel primo fine settimana del mese. L’appuntamento è presso la Tendostruttura “Antonio Risoli” in via Petrarca, l‘evento è a ingresso libero e gratuito per tutti.

Oktoberfest 2026 a Volturara Irpina: birra e specialità

Per tre giornate Volturara si trasformerà in una piccola Monaco, accogliendo cittadini e visitatori in un’atmosfera di divertimento e musica, tra fiumi di birra e specialità gastronomiche. Protagonista dell’evento sarà la tradizione bavarese con le intramontabili birre e le prelibatezze tipiche del territorio.

La kermesse si svolgerà all’interno di una struttura di oltre 1.200 metri quadrati, interamente al coperto, in grado di consentire lo svolgimento della manifestazione anche in caso di avverse condizioni meteo. I bambini potranno usufruire di un’area giochi dedicata, con gonfiabili e spazi per il divertimento dei piccoli ospiti.

A disposizione degli ospiti un ampio parcheggio gratuito che potranno lasciare l’auto e raggiungere comodamente la location. Gli stand saranno aperti venerdì e sabato dalle 18:00 alle 2:00 mentre domenica, per il gran finale, l’Oktoberfest prenderà il via dalle 11:00 alle 2:00, consentendo ai partecipanti di poter consumare anche il pranzo.

Non mancherà l’intrattenimento per gli adulti con la musica dal vivo. Tre appuntamenti unici da trascorrere in compagnia di amici e familiari, all’insegna del buon cibo (direttamente da Monaco) e dell’ottima birra bavarese.



