Il nuovo store Primark nel Napoletano è aperto: oltre 3 mila mq e 150 posti di lavoro

Ha ufficialmente aperto il nuovo store di Primark al Centro Commerciale La Cartiera di Pompei: si tratta del 500esimo punto vendita del celebre brand low-cost a livello mondiale.

Primark, il nuovo store di Pompei è aperto: 150 posti di lavoro

Il retailer internazionale di moda, ha aperto oggi le porte del suo attesissimo nuovo punto vendita presso il Centro Commerciale La Cartiera di Pompei. L’inaugurazione ha visto la partecipazione dell’Amministratore Delegato di Primark, Eoin Tonge, del team del nuovo negozio e del Sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora, mentre centinaia di clienti si sono messi in fila per essere tra i primi a varcare le porte.

L’apertura segna il terzo negozio Primark in Campania e il 22° in Italia, oltre a rappresentare il 500° punto vendita a livello globale: un importante traguardo che riflette sia la continua crescita e gli investimenti di Primark nel mercato italiano, sia la solidità della sua espansione internazionale.Con l’apertura del nuovo store di Pompei, Primark investe 8 milioni di euro nella regione, creando 150 nuovi posti di lavoro nel settore retail a livello locale.

Con una superficie commerciale di 3.160 metri quadrati su un unico livello, Primark La Cartiera offre ai clienti articoli essenziali per tutti i giorni, le ultime tendenze e le collezioni più desiderate, tra cui quelle firmate Paula Echevarría e la collezione premium The Edit, oltre a prodotti di beauty, lifestyle e per la casa.

Inaugurato giusto in tempo per il back-to-school, il nuovo punto vendita metterà inoltre a disposizione delle famiglie tutto il necessario per il nuovo anno scolastico, sempre a prezzi eccezionalmente convenienti. L’offerta comprende centinaia di capi best seller da donna, uomo e bambino, recentemente ribassati nell’ambito della nuova strategia di Primark incentrata sull’“Iconic Value”.

Il nuovo store è dotato di 10 casse self-service, insieme a 8 casse tradizionali. I clienti potranno inoltre usufruire di 14 camerini, di cui 12 standard, 1 accessibile alle persone con disabilità e 1 per famiglie, garantendo un’esperienza di acquisto ancora più inclusiva e confortevole per tutti.

“Raggiungere il traguardo del nostro 500° negozio a livello globale con l’apertura di Primark La Cartiera rappresenta un momento di enorme orgoglio per Primark e una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita internazionale. È un vero onore che questo punto vendita simbolico apra proprio qui in Italia, un Paese che ha accolto con entusiasmo il nostro brand fin dal nostro arrivo, dieci anni fa” – ha dichiarato Luca Ciuffreda, direttore di Primark Italia.

“Con la creazione di 150 nuovi posti di lavoro a livello locale, questa apertura porta inoltre importanti opportunità professionali per il territorio. Desidero ringraziare gli straordinari team che hanno lavorato con impegno per realizzare questo negozio e prepararlo all’apertura. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti di Pompei e delle aree circostanti, offrendo loro prodotti di qualità, le ultime tendenze e un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale.”

“L’apertura di Primark a Pompei rappresenta un segnale importante di fiducia e di interesse verso il nostro territorio. Il dato che considero più significativo è quello occupazionale: 150 nuovi posti di lavoro annunciati a livello locale significano nuove opportunità per tante persone e per tante famiglie. Accogliamo positivamente gli investimenti privati capaci di generare lavoro e nuove opportunità economiche sul territorio. Il fatto che Primark abbia scelto Pompei per il suo 500° punto vendita nel mondo aggiunge inoltre un elemento di rilievo internazionale a questa apertura. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte perché Pompei sia una città efficiente e capace di accogliere investimenti nel rispetto delle regole, del territorio e della comunità” – ha spiegato il sindaco di Pompei, Giuseppe Tortora.

L’apertura di Primark Pompei La Cartiera rappresenta un momento significativo nella storia della crescita internazionale di Primark, che celebra il raggiungimento del traguardo dei 500 negozi nel mondo. Dall’apertura del suo primo punto vendita a Dublino nel 1969, Primark è cresciuta fino a diventare un retailer internazionale di moda con 500 negozi distribuiti in 19 mercati tra Europa, Stati Uniti e Medio Oriente, inclusi i recenti ingressi in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti, mentre Bahrain e Qatar seguiranno entro la fine dell’anno. In Italia, l’apertura dello store di Pompei si inserisce in un più ampio piano di investimenti che porterà la rete di Primark a 28 negozi nei prossimi anni. La prossima settimana sono infatti previste le aperture di Primark Grande Sud e Primark Parma Promenade, a conferma dell’impegno continuativo dell’azienda a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato italiano.