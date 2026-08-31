Torre Annunziata, la Proloco Oplonti per la Scogliera di via Prota: “Basta mare negato”

A Torre Annunziata il mare negato non è una novità, ma i cittadini sono ormai stufi dei soprusi. Anche la Proloco Oplonti partecipa alla denuncia lanciata dalla cittadinanza riguardo la chiusura della Scogliera di via Prota, chiedendo interventi immediati.

La Scogliera di via Prota

La Scogliera di via Prota, situata nell’ultimo tratto di confine fra Torre Annunziata e Torre del Greco, veniva frequentata assiduamente da numerosi bagnanti. Nel febbraio 2018, però, fu chiusa per motivi di sicurezza dal comune di Torre del Greco. Da allora, i cancelli non sono mai stati riaperti.

Già a otto mesi dalla chiusura i cittadini lanciarono una petizione affinché la spiaggia venisse resa nuovamente fruibile il prima possibile. Come tanti altri appelli rimase inascoltato, privando ancora una volta la città di un luogo di ritrovo e relax.

La Proloco Oplonti: “Non possiamo più restare a guardare”

«La Pro Loco Oplonti Marina del Sole esprime pieno sostegno ed endorsed senza riserve la denuncia pubblica sollevata da Peppe Patavini sulla Scogliera di Prota», si legge in una nota dell’associazione «Non possiamo più restare a guardare mentre un pezzo fondamentale del nostro litorale e della nostra memoria storica viene sistematicamente recintato, abbandonato e dimenticato»

Nella denuncia vengono richiesti interventi concreti da parte della autorità competenti, che partano da una rimozione della barriere visive e fisiche che attualmente ostruiscono l’accesso alla spiaggia, fino ad un suo ripristino totale. Necessario per una buona riuscita della riapertura della Scogliera di via Prota è un lavoro sinergico fra il comune di Torre del Greco e Torre Annunziata, affinché la spiaggia non cada nel dimenticatoio di entrambi i comuni.

La maledizione delle spiagge di confine

La Scogliera di via Prota si trova, appunto, a metà fra i due comuni confinanti. Questo la condanna ad uno stato di perenne indifferenza, poiché nessuna delle due amministrazioni sembra voler prendersi carico degli interventi necessari per restituirla ai cittadini.

Così come la poco distante Spiaggia Mancinelli, la Scogliera versa per questo motivo in condizioni estremamente degradate. L’abbattimento sempre più frequente di fenomeni metereologici avversi sul territorio campano costituisce una grave minaccia per questi due angoli di paradiso. Senza una corretta manutenzione, infatti, queste spiagge sono entrambe destinate a scomparire.