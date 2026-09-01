Napoli capitale del caffè, arriva l’International Coffee: 2 giorni di eventi gratis per tutti

Torna l‘International Coffee Forum, la seconda edizione dell’evento dedicato al caffè che si terrà l’1 e il 2 ottobre 2026 a Napoli con 17 appuntamenti tra panel, masterclass e incontri culturali.

International Coffee Forum 2026 a Napoli: il programma

La rassegna avrà luogo in concomitanza con la Giornata Internazionale del Caffè e promette di confermare Napoli, città iconica in termini di culto di tazzina, come capitale europea in materia. Dopo il successo dell’edizione 2025 – che ha registrato oltre 1.500 presenze tra professionisti del settore, aziende e brand internazionali – il Forum torna a mettere in relazione produttori, torrefattori, ricercatori e operatori con baristi, studenti delle scuole di ristorazione e caffetteria, consumatori e istituzioni, con l’obiettivo dichiarato di leggere il caffè come elemento culturale e come filiera economica.

La seconda edizione, che si sta definendo in queste ore, si terrà nel barocco Palazzo dell’Immacolatella Vecchia, sul Molo Angioino, raggiungibile dalla stazione metropolitana di Piazza Municipio e con accessi pedonali dal Varco Immacolatella Vecchia e dal Varco Pisacane. Una scelta non casuale, che per gli organizzatori premia l’apertura di Napoli verso il mondo e contemporaneamente permette di mettere a sistema e promuovere un luogo iconico per eventi di questo calibro. La kermesse è ospitata dall’Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale e si svolge, come nel 2025, sotto il patrocinio e la supervisione scientifica dell’Università Federico II di Napoli.

A un mese dal Forum, sono sei i salotti tematici confermati: L’Italia del caffè tra export e nuove frontiere; Il bar come interfaccia del nuovo consumo; La certificazione del caffè di qualità; Il consumo domestico; Il lato «buono» del caffè; La sostenibilità e il futuro della filiera. Ai panel si affiancano sei appuntamenti esperienziali tra workshop, masterclass e pastry show con campioni di caffetteria, assaggiatori e pasticceri, quattro eventi tematici dedicati a presentazioni di libri, arte, letteratura, giornalismo e musica, e un happening di apertura accompagnato da un’installazione multimediale che restituisce in tempo reale i dati sul consumo di caffè in Italia e nel mondo. Uno spazio del programma è riservato alle case history delle imprese partecipanti, chiamate a illustrare pratiche di sostenibilità, innovazioni tecnologiche e sviluppi sui mercati esteri.

Gianni Cocco, che ha costruito il proprio lavoro sulla ricerca sul campo e sulla narrazione territoriale della cultura del caffè, firma per il Forum una mappa del caffè in Italia: otto città e otto tappe, da Trieste a Napoli e da Torino a Palermo, per documentare come cambiano le modalità di consumo, produzione e progettazione della bevanda. Carmen Clemente, campionessa del mondo di latte art e formatrice specializzata in tecniche di estrazione, tiene invece quattro masterclass aperte al pubblico che vanno dalle basi dell’espresso al milk texturing fino al cappuccino arcobaleno, con dimostrazioni dal vivo e sessioni guidate.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, a numero controllato e su prenotazione. Le informazioni sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo info@internationalcoffeeforum.com e al numero 351 6654730.