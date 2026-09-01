Maria che scioglie i nodi, a Napoli la festa per chiedere la grazia: Supplica e processione

La Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, nel cuore di Napoli, celebra la Festa della Beata Vergine Maria che Scioglie i Nodi con il tradizionale evento che si terrà il 27 e 28 settembre 2026 tra messe, processioni e momenti di preghiera.

Maria che scioglie i nodi 2026: novena, festa e processione a Napoli

In preparazione alla festa, dal 19 al 27 settembre si terrà la Novena di preghiera alla Vergine Maria. Tutti i giorni alle 18:00 ci sarà il Rosario mentre alle 18:30 seguirà la Santa Messa con l’offerta del nodo a Maria. Il 27 settembre, nell’ultimo giorno della Novena, il Santo Rosario avrà inizio alle 18:30, seguito dalla Santa Messa delle 19:00 e, infine, la processione del Quadro di Maria che scioglie i nodi per le strade del centro storico.

Il corteo prenderà il via alle 20:00 e attraverserà via Medina, via Verdi, via Santa Brigida, via Toledo, via Diaz. Al termine del percorso, il quadro farà rientro in chiesa, tra la folla di fedeli. Alcune delle celebrazioni in programma saranno trasmesse in diretta tv e sui social media della parrocchia.

Il 28 settembre, giorno della festa, si ricorderà il primo nodo sciolto per intercessione della Vergine Maria e la preghiera di padre Jacob Rem ai coniugi Wolfgang Langenmantel e Sophia Rentz, sposi che attraversavano una profonda crisi matrimoniale. Lunedì, dunque, le celebrazioni inizieranno dalle prime ore del mattino. La chiesa aprirà alle 6:00, accogliendo i fedeli con il Saluto a Maria e il Canto del Buongiorno Maria. Alle 7:00 si ripeterà la Santa Messa con il tradizionale incendio dei nodi con l’offerta e l’incendio del nodo più difficile.

Le messe saranno replicate alle 8:00 e alle 10:00 mentre alle 12:00 ci sarà spazio anche per la Supplica a Maria che scioglie i nodi. Alle 18:30 si terranno Santo Rosario e Santa Messa presieduta da Monsignor Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, con l’incendio dei nodi. Come ogni anno, i fedeli accorreranno in chiesa per affidare il proprio “nodo” alla Madonna, sperando in un miracolo per sé o per i propri cari.