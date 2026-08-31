Come progettare lo spazio intorno alla vasca: idee e soluzioni pratiche

La vasca da bagno è uno degli elementi protagonisti del bagno, sia a livello di dimensioni che di funzione nelle varie routine giornaliere: per questo motivo è importante progettarla tenendo in considerazione lo spazio che la circonda, considerando la sua funzionalità e le proporzioni in base agli altri elementi presenti nella stanza. Vediamo quindi come progettare tutto ciò che è intorno alla vasca in maniera pratica ed efficace.

Tutti gli elementi da valutare per una progettazione vincente

I primi passi per la progettazione di un ambiente come il bagno prevedono la valutazione della vasca e del modello più adatto al proprio bagno. Infatti, se è troppo grande in un ambiente ristretto, può rendere difficili i movimenti, ma anche le routine. Di contro, una soluzione sottodimensionata potrebbe creare un insieme poco armonioso: quando si considera una vasca bisogna prendere in esame anche lo spazio necessario per entrare e uscire e se vi sia la possibilità di utilizzare agevolmente i sanitari nel bagno. Sfogliare cataloghi specializzati come quello di Absulo a questo link https://absulo.it/bagno/vasche-da-bagno.html, aiuta a capire cosa il mercato offra.

La posizione della vasca dipende molto dalla forma della stanza e da dove sono presenti gli impianti. Di solito la soluzione più diffusa è la vasca a parete, che permette di sfruttare meglio gli spazi. Laddove si abbia un ambiente più ampio, si può optare per una vasca freestanding collocabile al centro della stanza o davanti a una finestra, trasformando così questo elemento in un complemento di design scenografico. Prima di prendere qualsiasi decisione è bene comunque verificare dove siano gli impianti.

I dettagli da tenere in conto

Una volta scelta la vasca bisogna considerare anche lo spazio intorno a essa che non è un solo decorativo ma ricopre diverse funzionalità. Serve per esempio una superficie dove appoggiare gli asciugamani, i prodotti per il bagno, ma anche libri e candele se ci si ama dedicare momenti di relax. In un bagno piccolo questa soluzione può essere creata attraverso una mensola a parete o una nicchia integrata.

Altrettanto importante è l’illuminazione: una luce diffusa e ben distribuita è utile per routine dove ci sia bisogno di visibilità chiara. Punti luce più morbidi strutturano un ambiente rilassante. Altro dettaglio da considerare sono i materiali:nelle zone che sono più soggette a schizzi d’acqua bisogna scegliere apparecchi e installazioni, che siano adatti all’ambiente del bagno. Nella scelta di pavimenti e superfici è sempre meglio privilegiare materiali resistenti all’umidità e che siano facili da pulire. Il pavimento deve essere, soprattutto in prossimità della vasca, adatto a garantire un certo livello di aderenza, soprattutto quando il bagno è bagnato, onde evitare degli incidenti domestici spiacevoli.

La regola fondamentale

Nella scelta di una vasca da bagno bisogna considerare anche lo spazio intorno ad essa, andando a cercare il giusto equilibrio tra estetica, comodità e sicurezza. Infatti, prima di scegliere rivestimenti e complementi decorativi, bisogna riportarli nella quotidianità e pensare come verranno utilizzati. Questo è un grosso aiuto per la progettazione di un’area vasca funzionale, che rientri nella quotidianità.