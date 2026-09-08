Si schianta contro un muro e si ribalta con l’auto, dolore per Marco: è morto a 45 anni

Tragedia a Zungoli, in provincia di Avellino, dove a seguito di un incidente ha perso la vita Marco Della Vista, morto a 45 anni.

Zungoli, tragico incidente: è morto Marco Della Vista

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, il 45enne, che si trovava alla guida della sua auto, si sarebbe schiantato contro un muretto in contrada Piano dell’Olmo, nella zona Civita, al confine con Anzano di Puglia e Scampitella. Al momento restano da chiarire le cause dello schianto ma non è escluso l’eventuale presenza di un cinghiale in strada che la vittima avrebbe tentato di evitare.

La vettura si sarebbe schiantata contro un muretto, ribaltandosi dal lato del conducente, e a causa del violentissimo impatto, per la vittima non ci sarebbe stato scampo. Sul posto sono giunti i sanitari che, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dello schianto anche i carabinieri delle stazioni di Zungoli e Ariano Irpino che hanno avviato gli accertamenti del caso per dare il via alle indagini che chiariranno con esattezza la dinamica del sinistro. Resta il dolore dell’intera comunità per un giovane molto conosciuto e benvoluto.

Ultimo di sei figli, Marco viene descritto come un uomo solare, impegnato nel suo lavoro ma anche nel sociale. Si divideva, infatti, tra i lavori ad un bar del paese e al chioschetto comunale, al volontariato con la Pubblica Assistenza Vita, offrendo il suo contributo anche a bordo delle ambulanze del 118.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Marco. Era un ragazzo che lavorava, conosciuto e benvoluto da tutti, e che ha dato tanto alla nostra comunità, soprattutto attraverso la sua preziosa attività di volontariato. La sua morte lascia un dolore enorme in tutta Zungoli. Ci stringiamo alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande sofferenza” – ha dichiarato il sindaco di Zungoli, Paolo Caruso.