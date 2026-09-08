Aggredito due volte in poche ore, la violenza a Napoli: 16enne picchiato e accoltellato

Notte di violenza a Napoli dove un ragazzo di soli 16 anni è rimasto vittima di una grave aggressione: sarebbe stato accoltellato alla schiena mentre trascorreva la serata in Piazza Vanvitelli, al Vomero.

Aggressione in piazza al Vomero: ragazzo accoltellato

Stando a quanto emerso, il giovane sarebbe stato aggredito improvvisamente da uno sconosciuto, per motivi ancora poco chiari. Un diverbio che sembrava essersi concluso ma che, invece, di lì a poco avrebbe dato vita ad una seconda aggressione. Lo sconosciuto, infatti, sarebbe tornato sul posto con altre persone e insieme avrebbero assalito la vittima.

Tra calci, pugni e spintoni, qualcuno avrebbe estratto un coltello per colpire il 16enne alla schiena, ferendolo gravemente. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che, dopo aver fornito i primi soccorsi al ragazzo, vista la delicata situazione, hanno avviato il trasferimento presso l’ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni.

Per fortuna, il giovane non è in pericolo di vita. Sul luogo della rissa sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia del Vomero per dare il via agli accertamenti del caso e ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda, individuando i membri della banda.