Apre Aperipark nel parco più importante di Napoli: musica e area food a ingresso gratis

Il 13, 20 e 27 settembre torna l’Aperipark al Parco del Poggio dando il via a tre domeniche di musica, cultura, socialità e attività per vivere e riscoprire uno degli spazi verdi più importanti di Napoli. Il format torna dopo ben 13 anni nell’ambito del programma Vespero Napoletano – Festival del Turismo Lento.

Aperipark al Parco del Poggio: 3 serate gratis a Napoli

Un ritorno dal forte valore simbolico per Aperipark, che sceglie di ripartire proprio da quello spazio che 13 anni fa ha visto nascere il format. Un luogo che, dopo un lungo periodo segnato da lavori e attese, torna a essere protagonista della vita cittadina attraverso tre serate dedicate al divertimento e alla convivialità.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare cittadini e visitatori a vivere il Parco del Poggio, trasformandolo nuovamente in un luogo di incontro, partecipazione e condivisione. La musica sarà uno degli elementi centrali dei tre appuntamenti, con una programmazione affidata a diversi artisti e dj che accompagneranno il pubblico dalle 18:00 a mezzanotte.

Domenica 13 settembre ad aprire la rassegna saranno Baff, Gio e Giuseppe Angeloro. Domenica 20 settembre sarà la volta di Aleg, Og Dave e Paradise City Breakers Live. A chiudere il ciclo di appuntamenti, domenica 27 settembre, saranno Busex, Italomario e Okami.

Tre line-up differenti per accompagnare altrettante domeniche nel segno della musica e della contaminazione tra generi e linguaggi. Aperipark proporrà un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi e trasformare il Parco del Poggio in un vero spazio di socialità.

Nel corso delle serate saranno presenti Market/Expò, area Food & Drink, area Fitness, un’area dedicata ai bambini e una ai cani. Un’offerta che punta a rendere l’esperienza accessibile e partecipata, coinvolgendo giovani, famiglie, appassionati di musica e cittadini che vorranno tornare a vivere il parco. L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite. La prenotazione è obbligatoria.