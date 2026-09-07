ULTIM’ORA. Dramma a Portici, investito e ucciso da un treno sui binari: è morto

Tragedia questa mattina a Portici dove un uomo sarebbe morto dopo essere stato travolto da un treno che circolava nei pressi della stazione di Pietrarsa.

Portici, travolto dal treno alla stazione di Pietrarsa: è morto

Stando a quanto rende noto Il Mattino, il dramma si sarebbe consumato nella tarda mattinata di oggi. Il convoglio, parito da Salerno in direzione Napoli, proprio in quel momento era in fase di rallentamento per l’entrata in stazione. L’uomo sarebbe stato travolto in pieno ed ucciso sul colpo.

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica del decesso. Saranno le indagini a chiarire in che modo la vittima sarebbe finita sui binari, perdendo la vita tragicamente. Il tutto sotto gli occhi increduli dei presenti che avrebbero cercato di rianimare l’uomo, senza successo. In particolare una dottoressa a bordo del treno avrebbe fornito i primi soccorsi, constatandone il decesso.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti del caso. Ripercussioni anche sulla circolazione ferroviaria tra limitazioni e rallentamenti della circolazione. Seguiranno ulteriori aggiornamenti sul caso.