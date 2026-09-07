Mel Gibson sceglie il talento napoletano: Scarpetta sarà San Paolo ne La Resurrezione

Il talento partenopeo conquista anche Mel Gibson, il celebre attore e regista statunitense, che tra i protagonisti del suo nuovo film, La Resurrezione di Cristo, ha scelto un attore napoletano: si tratta di Eduardo Scarpetta che nel sequel de La Passione interpreterà San Paolo.

La Resurrezione, film di Mel Gibson: c’è anche Eduardo Scarpetta

Napoletano, classe 1993, figlio dell’indimenticabile Mario, Eduardo Scarpetta, nonostante la sua giovane età, ha già collezionato titoli e ruoli di successo, dal teatro al cinema, passando per la televisione. Ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento, classificandosi come uno dei volti più richiesti del cinema italiano.

Scarpetta ha preso parte a diversi film di successo come Qui rido io e Capri-Revolution di Mario Martone, interpretando ruoli di successo anche in alcune delle più grandi serie televisive: L’Amica Geniale, Carosello Carosone, La Legge di Lidia Poet, Storia della mia famiglia.

Ora è entrato a far parte anche del cast di rilievo internazionale della prossima pellicola di Mel Gibson. Il regista, dopo il successo de La Passione di Cristo, tornerà sul grande schermo con il racconto della Resurrezione di Gesù. Un’opera che sarà divisa in due parti e che vedrà il debutto al cinema, per la prima volta, nella primavera del 2027.

Eduardo Scarpetta vestirà i panni di San Paolo e reciterà al fianco di Riccardo Scamarcio (Ponzio Pilato), Kasia Smutniak (Maria), Pier Luigi Pasino (Pietro). Gesù sarà interpretato dall’attore finlandese Jakko Ohtonen mentre Maria Maddalena sarà interpretata dalla cubana Mariela Garriga.

“Sarò San Paolo ne La Resurrezione di Mel Gibson. Si tratta di un personaggio che stiamo costruendo insieme. Mel ha le idee molto chiare, sa cosa chiedere a un attore e nello stesso tempo ti lascia libero di elaborare personalmente il ruolo” – ha dichiarato Scarpetta in un’intervista rilasciata a Il Corriere.