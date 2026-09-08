Circumvesuviana, treni soppressi tra Napoli e Torre del Greco: operaio folgorato, è grave

Nuovo stop per la Circumvesuviana questa mattina, lunedì 8 settembre. La circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli-Torre del Greco è stata interrotta per un problema alla linea elettrica. “Causa mancanza tensione elettrica, la circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli-Torre del Greco è momentaneamente interrotta”, ha comunicato l’EAV, l’Ente Autonomo Volturno che gestisce il servizio, precisando di aver attivato un servizio bus sostitutivo sulla tratta interessata e scusandosi con l’utenza per i disagi.

Le cause tecniche del guasto alla linea di alimentazione non sono ancora state rese note nel dettaglio dall’azienda, ma stando alle informazioni raccolte sembra che il tutto sia dovuto all’infortunio occorso ad un operaio, folgorato, che sarebbe in gravi condizioni.

Centinaia di passeggeri bloccati, traffico in tilt a Torre del Greco

Le conseguenze dell’interruzione si sono fatte sentire soprattutto a Torre del Greco, dove centinaia di viaggiatori si sono riversati alle fermate dei bus sostitutivi lungo via Guglielmo Marconi, in attesa di un mezzo alternativo per proseguire gli spostamenti. Il traffico cittadino, già appesantito dalla presenza di alcuni cantieri stradali, è andato rapidamente in tilt, con pesanti ripercussioni sulla viabilità dell’intero centro.

Al momento non è chiaro quando la circolazione ferroviaria potrà tornare regolare sulla tratta. Si attendono ulteriori comunicazioni da parte di EAV sui tempi di ripristino del servizio.