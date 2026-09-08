Torna la grande Festa di Piedigrotta, eventi gratis da Napoli a Torre del Greco: programma

Dall’11 al 22 settembre 2026 la Festa di Piedigrotta torna nei luoghi della devozione e della vita comunitaria con sei incontri, a ingresso libero, in programma tra Napoli, Marano e Torre del Greco. Con Piedigrotta Viva 2026 – Quann’era Piererotta, sotto la direzione artistica di Benedetto Casillo, si rinnova così il legame tra musica, fede e memoria popolare.

Festa Piedigrotta 2026: gli eventi gratis da Napoli a Torre del Greco

Si susseguiranno sei incontri dal vivo tra musica, racconti e leggende. Tra i protagonisti Mario Maglione, Antonello Rondi, Francesco Malapena, Marianita Carfora, Francesca Marini e il Coro La Serenata, che daranno voce ai canti della tradizione. I racconti saranno affidati a Benedetto Casillo, Luciano Piccolo, Enza Barra e Gennaro Morrone, mentre ad accompagnare gli incontri alla chitarra si alterneranno i maestri Franco Ponzo e Claudio Romano.

Il percorso dell’edizione 2026 è stato introdotto dall’appuntamento dello scorso 15 luglio al Cinema Filangieri di Napoli, dedicato all’anteprima del docufilm «Festa di Piedigrotta. Le origini, la leggenda, il popolo, la fede», diretto da Ettore De Lorenzo e ora disponibile su RaiPlay. Prodotto da CONFORM e distribuito da Rai Documentari, il documentario ripercorre la storia e la dimensione religiosa, musicale e popolare della festa.

Si parte venerdì 11 settembre, alle 19:30, nella Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a Marano di Napoli con i racconti di Benedetto Casillo e Luciano Piccolo e i canti di Mario Maglione e Antonello Rondi. Un incontro che, attraverso voci, storie e repertori della tradizione, restituisce il legame tra la festa e le comunità che ne custodiscono la memoria.

Il programma proseguirà martedì 15 settembre, alle 19:30, nella Basilica di Santa Lucia a Mare a Napoli: ai racconti di Benedetto Casillo ed Enza Barra si uniranno i canti di Mario Maglione e Francesco Malapena. Mercoledì 16 settembre, alle 19:15, nella Chiesa di Sant’Anna di Palazzo, sempre a Napoli, saranno protagonisti Benedetto Casillo e Gennaro Morrone per i racconti, Mario Maglione e Antonello Rondi per i canti.

Venerdì 18 settembre, alle 19:00, gli incontri faranno tappa nella Chiesa di San Pasquale a Chiaia a Napoli, con i racconti di Benedetto Casillo e Gennaro Morrone, i canti di Mario Maglione e Marianita Carfora. Domenica 20 settembre, alle 19:00, nella Chiesa della SS. Annunziata a Torre del Greco, accanto a Casillo e Morrone interverranno Mario Maglione, Francesco Malapena e Francesca Marini.

L’appuntamento conclusivo è in programma martedì 22 settembre, alle 20:00, nella Chiesa di Santo Strato a Posillipo, a Napoli. I racconti saranno affidati a Benedetto Casillo e Gennaro Morrone, i canti a Mario Maglione, e Francesca Marini. Il Coro La Serenata parteciperà a tutti gli appuntamenti.

“La Serenata alla Madonna, nata nel 1982, custodisce un frammento di quella grande festa popolare che è stata Piedigrotta – dichiara Benedetto Casillo, direttore artistico della manifestazione –. Portare oggi questi canti e racconti nelle chiese significa tenere viva una memoria e creare occasioni per stare insieme. Gli anziani ritrovano le proprie storie e le trasmettono ai più piccoli: è in questo dialogo tra generazioni che la tradizione può continuare a vivere“.

La manifestazione è realizzata con il sostegno della Regione Campania e di Scabec, nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 – Fondi di Coesione Italia 21/27. Il calendario rientra nel progetto «Piedigrotta Viva – Radici, Devozione e Innovazione», dedicato alla valorizzazione di una festa iscritta all’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania (IPIC), che intreccia devozione, musica e partecipazione popolare.

“La Festa di Piedigrotta è un patrimonio culturale che appartiene profondamente alla città di Napoli – dichiara Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania –. Nella consapevolezza che non esiste vera memoria se non nella capacità di attualizzarla, sosteniamo il progetto, guidato da Benedetto Casillo, nell’intenzione di mettere in dialogo la tradizione con i linguaggi del presente, rinnovandone costantemente il senso e la vitalità“.

Festa di Piedigrotta 2026: il programma completo

Venerdì 11 settembre · ore 19:30

Marano di Napoli – Chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Racconti: Benedetto Casillo e Luciano Piccolo

Canti: Mario Maglione, Antonello Rondi e Coro La Serenata

Chitarra: M° Franco Ponzo

Martedì 15 settembre · ore 19:30

Napoli – Basilica di Santa Lucia a Mare

Racconti: Benedetto Casillo ed Enza Barra

Canti: Mario Maglione, Francesco Malapena e Coro La Serenata

Chitarra: M° Franco Ponzo

Mercoledì 16 settembre · ore 19:15

Napoli – Chiesa di Sant’Anna di Palazzo

Racconti: Benedetto Casillo e Gennaro Morrone

Canti: Mario Maglione, Antonello Rondi e Coro La Serenata

Chitarra: M° Franco Ponzo

Venerdì 18 settembre · ore 19:00

Napoli – Chiesa di San Pasquale a Chiaia

Racconti: Benedetto Casillo e Gennaro Morrone

Canti: Mario Maglione, Marianita Carfora e Coro La Serenata

Chitarra: M° Claudio Romano

Domenica 20 settembre · ore 19:00

Torre del Greco – Chiesa della SS. Annunziata

Racconti: Benedetto Casillo e Gennaro Morrone

Canti: Mario Maglione, Francesco Malapena, Francesca Marini e Coro La Serenata

Chitarra: M° Claudio Romano

Martedì 22 settembre · ore 20:00

Napoli – Chiesa di Santo Strato a Posillipo

Racconti: Benedetto Casillo e Gennaro Morrone

Canti: Mario Maglione, Francesca Marini e Coro La Serenata

Chitarra: M° Claudio Romano

Ingresso libero. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico.