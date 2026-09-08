“Papi no”, bimbo abbraccia il papà che picchia la mamma: lo spinge via e massacra l’ex

Un grave episodio di violenza si è verificato in un’abitazione di Giugliano in Campania, nel Napoletano, dove un uomo avrebbe aggredito brutalmente la sua ex, sotto gli occhi del loro bambino, di soli 6 anni, che ha cercato teneramente di fermare il papà.

Violenza a Giugliano: bambino di 6 anni tenta di fermare il papà

Il piccolo avrebbe cercato di contenere il padre, abbracciandolo e ripetendo “papi no, papi no”. Una richiesta dolce e colma di dolore ma che, purtroppo, è rimasta inascoltata. L’uomo, un 32enne, avrebbe spinto il piccolo, avventandosi poi sulla sua ex compagna per prenderla a calci e pugni.

Non le avrebbe risparmiato nemmeno il volto mentre la donna, disperata, continuava a gridare il nome di una vicina, sperando nel suo aiuto. La vittima sarebbe rimasta a terra, con una costola fratturata, dopo essere stata selvaggiamente pestata dall’uomo con cui aveva concepito il suo unico figlio. Una furia esplosa per gelosia o per un senso di possesso che non si è mai attenuato, nonostante la separazione e una nuova relazione ormai consolidata.

Non si tratterebbe del primo episodio di violenza subito dalla vittima che, vedendo il coinvolgimento del suo bambino, avrebbe deciso di denunciare il tutto, raccontando ai carabinieri mesi e anni di vessazioni. La donna, col viso tumefatto, è stata dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni.

I militari della stazione di Pozzuoli, dopo aver ascoltato il racconto, sarebbero riusciti a rintracciare il 32enne, provvedendo al suo arresto in flagranza differita per atti persecutori e lesioni. Attualmente è in carcere in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.