Spettacolo al tramonto gratis alla Fontana della Mostra: giochi d’acqua e danze mozzafiato
Set 08, 2026 - Veronica Ronza
Spettacolo alla Fontana Esedra della Mostra d'Oltremare di Napoli
Domenica 20 settembre la Mostra d’Oltremare di Napoli apre le sue porte al pubblico per una serata speciale con l’iniziativa Esedra in Fiore: la suggestiva Fontana dell’Esedra sarà ancora una volta palcoscenico di uno spettacolo mozzafiato tra giochi d’acqua e performance di danza aerea. L’ingresso è gratis.
Mostra d’Oltremare di Napoli: spettacolo della Fontana gratis
Per celebrare la fine dell’estate e la fioritura delle ninfee, la Mostra d’Oltremare accoglie l’intera comunità per uno show emozionante, gratuito e aperto a tutti. Al tramonto, la Fontana dell’Esedra si accenderà regalando uno show unico tra ninfee, giochi d’acqua, musica e danza aerea.
Sarà possibile ammirare la fioritura delle ninfe che popolano la Fontana, frutto di un progetto ideato, realizzato e curato dal maestro d’arte Vincenzo Di Vaio, e scoprire sotto una luce diversa uno dei più preziosi patrimoni naturali e monumentali della Mostra d’Oltremare.
A rendere ancor più suggestiva la serata sarà Aerea Suite N.0, una performance di danza aerea a cura di FUNa: corpi sospesi, musica e movimento dialogheranno con l’acqua e con il paesaggio della Fontana. Esedra in Fiore nasce per valorizzare e far riscoprire alla città un luogo straordinario della Mostra d’Oltremare e la bellezza delle sue ninfe, attraverso un incontro tra patrimonio naturale, arte e spettacolo.
L’ingresso alla Mostra sarà gratuito a partire dalle ore 17:00, da tutti gli accessi. La partecipazione allo spettacolo è gratuita previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Ogni utente può prenotare un massimo di 4 ingressi. Si consiglia di arrivare in anticipo per raggiungere la Fontana prima dell’inizio dello spettacolo.