Spettacolo al tramonto gratis alla Fontana della Mostra: giochi d’acqua e danze mozzafiato

Domenica 20 settembre la Mostra d’Oltremare di Napoli apre le sue porte al pubblico per una serata speciale con l’iniziativa Esedra in Fiore: la suggestiva Fontana dell’Esedra sarà ancora una volta palcoscenico di uno spettacolo mozzafiato tra giochi d’acqua e performance di danza aerea. L’ingresso è gratis.

Mostra d’Oltremare di Napoli: spettacolo della Fontana gratis

Per celebrare la fine dell’estate e la fioritura delle ninfee, la Mostra d’Oltremare accoglie l’intera comunità per uno show emozionante, gratuito e aperto a tutti. Al tramonto, la Fontana dell’Esedra si accenderà regalando uno show unico tra ninfee, giochi d’acqua, musica e danza aerea.

Sarà possibile ammirare la fioritura delle ninfe che popolano la Fontana, frutto di un progetto ideato, realizzato e curato dal maestro d’arte Vincenzo Di Vaio, e scoprire sotto una luce diversa uno dei più preziosi patrimoni naturali e monumentali della Mostra d’Oltremare.

A rendere ancor più suggestiva la serata sarà Aerea Suite N.0, una performance di danza aerea a cura di FUNa: corpi sospesi, musica e movimento dialogheranno con l’acqua e con il paesaggio della Fontana. Esedra in Fiore nasce per valorizzare e far riscoprire alla città un luogo straordinario della Mostra d’Oltremare e la bellezza delle sue ninfe, attraverso un incontro tra patrimonio naturale, arte e spettacolo.

L’ingresso alla Mostra sarà gratuito a partire dalle ore 17:00, da tutti gli accessi. La partecipazione allo spettacolo è gratuita previa prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite. Ogni utente può prenotare un massimo di 4 ingressi. Si consiglia di arrivare in anticipo per raggiungere la Fontana prima dell’inizio dello spettacolo.