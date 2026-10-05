Grave incendio a Napoli, brucia l’isola ecologica. Il Comune: “Scuole chiuse, evitare di uscire”

Un grave incendio è divampato nel quartiere Pianura, a Napoli, in via Nelson Mandela: si sarebbe originato da un’isola ecologica, sviluppano una nube di fumo nero nocivo per la salute dei cittadini. Di qui la decisione del Comune di Napoli di chiudere le scuole e sospendere le attività sportive.

Incendio a Pianura, a fuoco l’isola ecologica: scuole chiuse

L’amministrazione partenopea ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente. Il provvedimento, adottato su proposta dell’ASL Napoli 1 Centro stabilisce una serie di misure cautelative volte a tutelare l’incolumità e la salute dei residenti e delle persone presenti nelle aree limitrofe interessate dalla propagazione di fumi e odori di combustione.

Il provvedimento stabilisce:

La sospensione temporanea delle attività didattiche nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado e negli asili nido del quartiere Pianura fino alla cessazione dell’emergenza e agli esiti favorevoli dei rilievi ambientali dell’ARPAC;

e negli asili nido del quartiere Pianura fino alla cessazione dell’emergenza e agli esiti favorevoli dei rilievi ambientali dell’ARPAC; La sospensione di tutte le attività sportive all’aperto nel quartiere Pianura fino al rientro dei parametri di sicurezza;

nel quartiere Pianura fino al rientro dei parametri di sicurezza; Sospensione immediata delle attività dell’impianto di via Nelson Mandela fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

L’ASL e il Comune raccomandano alla popolazione interessata di attenersi scrupolosamente alle seguenti norme comportamentali:

Comportamento al chiuso e all’aperto: evitare di stazionare all’aperto (inclusi balconi e terrazzi) ed evitare di osservare la nube di fumo . Chiudere finestre, porte, serrande, camini e bocchette di ventilazione ; spegnere condizionatori o impianti di ricircolo dell’aria. Evitare di stendere il bucato all’esterno;

; spegnere condizionatori o impianti di ricircolo dell’aria. Evitare di stendere il bucato all’esterno; Igiene alimentare: lavare accuratamente e con abbondante acqua frutta e verdura prima del consumo;

Esposizione diretta ai fumi: In presenza di fumo, coprire naso e bocca con un panno umido, cercare un riparo al chiuso ed evitare respiri profondi;

Assistenza medica: Chiunque avverta sintomi quali bruciore alle vie respiratorie o difficoltà a respirare è invitato a contattare il proprio medico o a rivolgersi al Pronto Soccorso;

Luoghi di lavoro: Si raccomanda ai datori di lavoro con sedi nella zona di adottare idonee misure di tutela per il personale.

I monitoraggi della qualità dell’aria da parte di ARPA Campania sono attualmente in corso. Le misure rimarranno in vigore fino alla cessazione delle condizioni di rischio e alla comunicazione dei dati ambientali favorevoli.