Schiaffi e pugni alla compagna incinta, davanti al bimbo di 3 anni: violenza a Torre del Greco

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Torre del Greco dopo aver brutalmente aggredito la compagna incinta, davanti al figlio di soli 3 anni.

Torre del Greco, picchia la compagna incinta: arrestato

L’episodio si è verificato questa notte, quando i carabinieri si sono precipitati in via Circumvallazione a seguito della segnalazione pervenuta dalla vittima stessa. L’uomo, un 27enne, avrebbe preso a schiaffi e pugni la sua compagna, una ragazza di 23 anni e al quarto mese di gravidanza, arrivando a minacciarla di strangolarla. Il tutto nella loro abitazione e sotto gli occhi spaventati del figlio di 3 anni.

La 23enne sarebbe riuscita a fuggire e ad allertare le forze dell’ordine. All’arrivo dei militari, si presentava col volto tumefatto e sanguinante, accanto al suo piccolo che stringeva per mano. I carabinieri, dopo averla ascoltata, si sono messi sulle tracce dell’aggressore, trovandolo e bloccandolo a pochi passi dall’abitazione.

La vittima è stata, invece, accompagnata all’ospedale Maresca di Torre del Greco per gli accertamenti del caso. Per lei 15 giorni di prognosi per plurime contusioni e traumi da percosse. Dimessa poco dopo, è stata trasferita presso una struttura protetta insieme al suo bambino. Il 27enne, intanto, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.