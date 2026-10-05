Torre del Greco contro l’odio e la sofferenza: arriva la Marcia di Pace per le vie del centro

Martedì 13 ottobre 2026, alle ore 17:30, da piazza Santa Croce, a Torre del Greco, prenderà il via la Marcia della Pace, una mobilitazione promossa dal Comitato Torre in Movimento, in risposta alle attuali crisi internazionali.

Marcia della Pace: il corteo a Torre del Greco

L’appuntamento è alle ore 17:30 in Piazza Santa Croce dove si raduneranno i partecipanti. Il corteo si snoderà per le vie del centro torrese per poi fare ritorno nella stessa piazza dove la Marcia si concluderà con dei canti e gli interventi di Angelica Romano, co-presidente associazione “Un ponte per”, e Ermete Ferraro, presidente MIR-Movimento Internazionale della Riconciliazione.

Torre del Greco diventerà, così, palcoscenico di un momento pubblico e partecipato, aperto a tutta la cittadinanza, per ritrovarsi insieme e dare voce, attraverso la presenza, le parole e la musica, a un desiderio di pace che oggi chiede sempre più di essere espresso e condiviso.

“Non chiediamo a nessuno di rinunciare alle proprie idee, ma di esserci. Vogliamo che Torre del Greco faccia sentire con chiarezza che sceglie il dialogo invece dell’odio e la solidarietà invece dell’indifferenza” – hanno dichiarato i promotori della Marcia della Pace.

La mobilitazione partirà da Piazza Santa Croce e proseguirà lungo via Salvatore Noto, via Roma, Corso Vittorio Emanuele e via Diego Colamarino, con rientro in piazza. Il percorso sarà accompagnato dalla musica, pensata come elemento di partecipazione, coinvolgimento e unione.

Al rientro in piazza sono previsti due brevi interventi sul tema della pace e, a seguire, un brano corale cantato da tutti i presenti, a conclusione della manifestazione. Il Comitato Torre in Movimento per la Pace invita cittadini, associazioni, realtà del territorio e chiunque senta il bisogno di testimoniare il proprio impegno per la pace a partecipare alla marcia.