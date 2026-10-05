Napoli sul podio, Susy vince l’argento mondiale: 5 medaglie consecutive a 24 anni

La judoka napoletana Assunta Scutto, per tutti Susy, ha conquistato un altro grande traguardo internazionale, salendo sul podio dei Mondiali di Judo che si sono svolti alla National Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaigian.

Mondiali di Judo: la napoletana Assunta Scutto sul podio

La 24enne partenopea ha firmato la prima medaglia della Nazionale ai Mondiali di Judo. L’azzurra dei -48 kg ha battuto la cinese Hui Xinran, la turca Merve Azak, la brasiliana Clarice Riberio e la russa Marina Vorobeva, In finale, a spuntarla è stata la giapponese Wakana Koga, portando a casa l’oro, mentre Susy ha ottenuto la medaglia d’argento.

Per la 24enne napoletana, vincitrice dei Mondiali di Budapest dello scorso anno, si tratta del quinto podio consecutivo in carriera ai Mondiali di livello senior. Un traguardo importante che riempie di orgoglio l’intera città partenopea, dove è nata e cresciuta.

“Dopo un lungo infortunio arriva uno straordinario argento. Cinque medaglie iridate consecutive sono un qualcosa di clamoroso in uno sport come il judo. Dopo tre bronzi e il titolo dello scorso anno, una straordinaria Assunta Scutto completa la sua personale collezione di metalli mondiali chiudendo al secondo posto sul tatami di Baku” – si legge nella nota di Fratellanza Olimpica.

“Una giornata davvero speciale a Baku. Ai Campionati del Mondo di Judo, Assunta Scutto è arrivata in finale nei -48 kg, affrontando la giapponese Wakana Koga. Un’emozione e un orgoglio immenso: ho avuto l’onore e il piacere di premiare Assunta e la categoria dei -48 kg. Una giornata che porterò nel cuore” – ha scritto sui social Felice Mariani, olimpionico di Judo, allenatore e manager sportivo.