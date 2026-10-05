Torre Annunziata si mobilita per l’ambiente: “Puliamo il Mondo” fa tappa a Capo Oncino

Cittadini e associazioni di Torre Annunziata sono chiamati a mettersi in campo per la tutela dell’ambiente, partecipando alla pulizia della spiaggia libera di Capo Oncino, nell’ambito della campagna “Puliamo il mondo”.

Il 10 ottobre una giornata dedicata a Capo Oncino con “Puliamo il mondo”

“Puliamo il Mondo” è una campagna nazionale, promossa da Legambiente, che invita intere comunità a partecipare concretamente nella tutela dell’ambiente, valorizzando il panorama naturale della propria città. Sabato 10 ottobre, dalle ore 9:00, “Puliamo il mondo” sbarca anche alla spiaggia libera di Capo Oncino a Torre Annunziata. La giornata, in collaborazione con il Rotary Club Torre Annunziata Oplonti e il Rotaract Torre Annunziata Oplonti, chiama a partecipare tutti coloro che desiderano tutelare attivamente il proprio territorio.

L’iniziativa non prevede soltanto attività di pulizia e raccolta dei rifiuti, ma anche momenti di sensibilizzazione sul rispetto degli spazi comuni, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla salvaguardia del patrimonio ambientale e costiero.

L’appello è rivolto soprattutto ai giovani, nella speranza di sensibilizzare maggiormente le nuove generazioni. «Noi giovani vogliamo essere parte attiva della nostra comunità», ha dichiarato Francesca Porpora, Presidente del Rotaract Torre Annunziata Oplonti, «Partecipare significa non aspettare che siano sempre gli altri a fare qualcosa, ma mettersi in gioco in prima persona. È questo il messaggio che vogliamo portare con la nostra presenza».

Il Presidente di Legambiente Giuseppe Oliva ha, invece, ribadito la responsabilità dei singoli cittadini nella tutela dell’ambiente: «Prendersi cura di un luogo significa innanzitutto imparare a rispettarlo. “Puliamo il Mondo” è un’occasione per trasformare la sensibilità ambientale in un gesto concreto […] richiamare l’attenzione di tutti sulla responsabilità che abbiamo nei confronti degli spazi che condividiamo»

Un giornata estremamente preziosa, quindi, per la comunità di Torre Annunziata, le cui bellezze naturali vengono frequentemente dimenticate. Non solo dalle istituzioni, ma anche dai cittadini stessi, in molti casi incuranti del loro impatto negativo sull’ambiente. Capo Oncino rappresenta, infatti, uno degli scorci più belli di Torre Annunziata, ma è molto spesso deturpato da cumuli di rifiuti, alcuni dei quali portati dal mare, altri lasciati dai bagnanti stessi.