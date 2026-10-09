Il maltempo mette in ginocchio il Napoletano: strade come fiumi, famiglie bloccate a casa

L’ondata di maltempo che sta colpendo Napoli e provincia sta causando non pochi disagi ai cittadini tra allagamenti che hanno trasformato alcune strade del territorio in torrenti in piena, provocando danni diffusi e mettendo a rischio l’incolumità dei residenti.

Maltempo Napoli e provincia: allagamenti, strade come fiumi

Diverse segnalazioni, con foto e video, sono state indirizzate al deputato Francesco Emilio Borrelli. Particolarmente drammatica la situazione a Varcaturo e nell’intera fascia costiera. In particolare, in via Madonna del Pantano, nei pressi della scuola, genitori e bambini sarebbero rimasti intrappolati nelle auto con l’acqua arrivata fino ai finestrini delle vetture.

Allerta anche ad Ischia con disagi alla circolazione dovuti a colate di fango e detriti ma anche danni al patrimonio storico e culturale dell’isola: un fulmine avrebbe colpito la storica Chiesa di San Gaetano a Forio, un edificio del ‘600, causando la caduta di calcinacci all’interno e la conseguente chiusura temporanea della struttura.

Parete e Giugliano registrano, probabilmente, gli allagamenti maggiormente pericolosi con strade e cortili condominiali completamente sommersi dall’acqua, tombini esplosi e veicoli rimasti completamente in panne. La pioggia avrebbe invaso pianterreni e locali commerciali, lasciando molte famiglie bloccate nelle loro abitazioni. Disagi anche a Brusciano con gravi allagamenti rilevati all’interno di alcune strutture scolastiche.

Intanto, causa allagamenti, è stata temporaneamente sospesa la circolazione, in entrambe le direzioni, della strada statale 7 Quater via Domitiana, dal km 46,800 al km 43,100 all’altezza di Giugliano in Campania. Al momento resta obbligatoria l’uscita Varcaturo in direzione Roma e l’uscita Giugliano in direzione Napoli.