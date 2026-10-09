Il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale e le sue inevitabili ripercussioni sul mercato del lavoro saranno al centro di un confronto politico e sociale in programma a Torre del Greco. Sabato 10 ottobre, alle ore 18, la Sala Conferenze della SS. Trinità, in Largo dell’Annunciazione 14, ospiterà l’incontro pubblico dal titolo “Intelligenza Artificiale e Reddito Universale”.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Luigi Gallo per la Scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle, coordinata dall’europarlamentare Pasquale Tridico.

Tra innovazione tecnologica e nuove tutele sociali



L’avanzata dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente i modelli produttivi, professioni e modalità attraverso cui viene generata ricchezza. Una trasformazione che pone nuove domande anche sul futuro delle politiche di welfare e sugli strumenti necessari a garantire sicurezza economica e inclusione sociale.

A spiegare le ragioni alla base dell’iniziativa è il consigliere comunale Mirko Gallo: “Abbiamo voluto organizzare questo appuntamento perché l’intelligenza artificiale non rappresenta soltanto una straordinaria opportunità tecnologica, ma sta già modificando profondamente il mondo del lavoro e il modo stesso in cui produciamo ricchezza“.

Come sottolinea Mirko Gallo, di fronte a una trasformazione di questa portata, la politica è chiamata a interrogarsi sulle conseguenze sociali dell’innovazione e sulle risposte da mettere in campo: “È un momento di confronto aperto alla cittadinanza, mettendo attorno allo stesso tavolo competenze accademiche e rappresentanti delle istituzioni a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo“.

Il programma dell’incontro



Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Torre del Greco, avvocato Luigi Mennella, e dell’assessora avvocato Laura Vitiello. A moderare il confronto sarà Luigi Gallo, della Scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle.

Nel corso dell’incontro interverrà il professore Andrea Fumagalli, docente dell’Università di Pavia, che proporrà un’analisi dedicata al reddito di base incondizionato e al rapporto con il tecnocapitalismo.

Il confronto proseguirà con gli interventi dei rappresentanti delle istituzioni ai diversi livelli di governo. Per il livello comunale, il consigliere Mirko Gallo illustrerà le misure di sostegno al reddito attualmente previste sul territorio. La consigliera regionale Elena Vignati presenterà invece le proposte regionali in materia, mentre il deputato Dario Carotenuto approfondirà le iniziative parlamentari e le proposte di legge elaborate a livello nazionale.

A concludere gli interventi sarà l’europarlamentare Pasquale Tridico, che presenterà il progetto del “Reddito 2.0” e affronterà anche il tema dell’euro digitale, all’interno di una riflessione più ampia sulle trasformazioni economiche e sociali legate all’innovazione tecnologica.

Lavoro, IA e welfare: una riflessione sul futuro



L’appuntamento vuole offrire uno spazio di confronto su temi destinati ad avere un peso sempre maggiore nel dibattito pubblico: il futuro dell’occupazione, l’impatto dell’intelligenza artificiale, le nuove forme di sostegno al reddito e le politiche necessarie per contrastare le disuguaglianze. La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.