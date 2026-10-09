McDonald’s assume a Napoli, si cercano 75 dipendenti in 7 sedi: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in McDonald’s, la celebre catena di fast food che ha avviato le selezioni di assunzione in alcuni ristoranti di Napoli: nello specifico si ricercano 75 nuovi candidati da inserire nei ristoranti di Fuorigrotta, Doganella, Casoria San Salvatore, Casoria Nazionale delle Puglie, Miano, Vomero e Piazza Garibaldi.

Lavoro, McDonald’s assume a Napoli: come candidarsi

Martedì 13 ottobre, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui dalle 9:30 alle 16:00 presso il ristorante McDonald’s di Napoli Doganella. Qui gli interessati avranno l’opportunità di conoscere da vicino la realtà del brand, attraverso l’esperienza di chi ci lavora quotidianamente.

Tra le principali caratteristiche per lavorare in McDonald’s spiccano la voglia di mettersi in gioco, la capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti. L’azienda offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida.

Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le stesse opportunità. Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time, e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura direttamente sul sito di McDonald’s, attraverso la compilazione di un questionario incentrato su diverse tematiche, dalla disponibilità oraria al tipo di mansioni di preferenza, oltre al caricamento del proprio curriculum.