Savoia, la società al fianco dei tifosi diffidati: a disposizione un team di legali

La società Savoia 1908 scende in campo al fianco dei propri tifosi dopo i provvedimenti di diffida che hanno interessato alcuni sostenitori in occasione della partita con la Sancataldese. I tifosi avrebbero, infatti, acquistato dei biglietti del settore ospiti indicando una provincia diversa da quella effettiva, aumentando significativamente il numero di biglietti venduti per il settore.

Sul tavolo anche l’ipotesi di un ricorso collettivo, qualora sussistano i presupposti giuridici. Il club biancoscudato ha espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, annunciando al tempo stesso un’iniziativa concreta per garantire assistenza legale ai tifosi coinvolti.

“Un autentico atto di fede e di amore” per il Savoia

La decisione è arrivata dopo un confronto con l’intero Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato di mettere a disposizione degli interessati un team di professionisti legali. L’obiettivo è offrire supporto ai tifosi diffidati, esaminare le singole situazioni e valutare le possibili iniziative giuridiche da intraprendere.

I tifosi destinatari dei provvedimenti potranno scegliere liberamente se avvalersi dell’assistenza messa a disposizione dalla società. Anche coloro che hanno già affidato la propria posizione ad avvocati di fiducia potranno partecipare all’iniziativa attraverso i rispettivi professionisti, favorendo un eventuale percorso condiviso.

Nel comunicato, il Savoia precisa di non voler esprimere giudizi sull’operato delle Autorità competenti, ribadendo il massimo rispetto per le decisioni assunte. La società sottolinea, infatti, che le questioni giuridiche e le eventuali responsabilità individuali dovranno essere affrontate esclusivamente nelle sedi opportune.

Allo stesso tempo, il club invita a non trascurare il contesto nel quale si sono verificati i fatti: una giornata speciale, vissuta con entusiasmo da un’intera comunità, desiderosa di partecipare a un momento storico per i colori biancoscudati.

«Non possiamo ignorare il contesto emotivo e sportivo nel quale si sono svolti i fatti: una giornata memorabile, nella quale il desiderio di esserci […] ha rappresentato, per tanti, un autentico atto di fede e di amore verso la propria squadra», si legge nel comunicato, «È in questo spirito, e nella fiducia che riponiamo nella buona fede della nostra tifoseria, che abbiamo deciso di offrire un sostegno concreto»

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia del ruolo della società sul territorio. Il Savoia rivendica la volontà di contribuire al riscatto di Torre Annunziata, una città che ha affrontato numerose difficoltà e che merita nuove occasioni di orgoglio e unità.

Con il sostegno legale annunciato, quindi, la società intende dimostrare la propria vicinanza alla comunità e alla tifoseria, anche nei momenti più delicati.