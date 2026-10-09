Concerto di Ciccio Merolla al Teatro Augusteo rinviato al 16 novembre: posti disponibili e le info per chi ha già acquistato il biglietto
Ott 09, 2026 - Enza Gallo
Ciccio Merolla - concerto cambio data
Il concerto di Ciccio Merolla al Teatro Augusteo di Napoli inizialmente previsto per martedì 20 ottobre 2026, è stato rimandato a causa di problemi logistici a giovedì 16 novembre 2026 alle ore 21.00.
Ciccio Merolla a Napoli: resi e biglietti
La data del tour invernale dell’artista Ciccio Merolla di Napoli al Teatro Augusteo, inizialmente fissata al 20 ottobre 2026 è ora rimandata per problemi logistici al 16 novembre 2026.
I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per chi non potesse essere presente il 16 novembre è possibile richiedere il rimborso del biglietto da giovedì 8 ottobre 2026 ed entro e non oltre domenica 25 ottobre 2026, presso i punti vendita o i sistemi di biglietteria online dove è stato effettuato l’acquisto.
Lo spettacolo entra a far parte del nuovo progetto invernale dell’artista: dopo Napoli l’artista farà tappa a Roma il 25 novembre 2026 sul palco di Largo Venue. Le sue percussioni sono il cuore dello spettacolo, unendo tradizione napoletana afrobeat e funky.
Ci sono ancora posti disponibili per i concerti di Napoli e Roma: i biglietti sono acquistabili online sul circuito TicketOne a questo link.