Il concerto di Ciccio Merolla al Teatro Augusteo di Napoli inizialmente previsto per martedì 20 ottobre 2026, è stato rimandato a causa di problemi logistici a giovedì 16 novembre 2026 alle ore 21.00.

Ciccio Merolla a Napoli: resi e biglietti

La data del tour invernale dell’artista Ciccio Merolla di Napoli al Teatro Augusteo, inizialmente fissata al 20 ottobre 2026 è ora rimandata per problemi logistici al 16 novembre 2026.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Per chi non potesse essere presente il 16 novembre è possibile richiedere il rimborso del biglietto da giovedì 8 ottobre 2026 ed entro e non oltre domenica 25 ottobre 2026, presso i punti vendita o i sistemi di biglietteria online dove è stato effettuato l’acquisto.

Lo spettacolo entra a far parte del nuovo progetto invernale dell’artista: dopo Napoli l’artista farà tappa a Roma il 25 novembre 2026 sul palco di Largo Venue. Le sue percussioni sono il cuore dello spettacolo, unendo tradizione napoletana afrobeat e funky.

Ci sono ancora posti disponibili per i concerti di Napoli e Roma: i biglietti sono acquistabili online sul circuito TicketOne a questo link.



