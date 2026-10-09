Torre Del Greco: encomio per l’eccellenza teatrale ai “Ladri di copioni”
Ott 09, 2026 - Enza Gallo
Encomio Torre Del Greco - consegna
La città di Torre Del Greco conferisce due encomi, due riconoscimenti ufficiali per celebrare il patrimonio artistico del territorio nell’ambito teatrale.
La consegna dell’encomio a Torre Del Greco : l’iniziativa del sindaco
Il sindaco di Torre Del Greco Luigi Mennella, nella cornice del Palazzo Baronale, giovedì 8 ottobre 2026 ha conferito due riconoscimenti pubblici.
Premiati la compagnia teatrale “Ladri di copioni” e il regista Flavio Speranza. L’iniziativa nasce a seguito della vittoria alla 22esima edizione del premio “Campania Felix – Fita Campania con lo spettacolo”, come miglior regista con lo spettacolo Uomo e Galantuomo di Eduardo De Filippo messo in scena dalla compagnia Ladri di copioni.
Successo per la città di Torre Del Greco: il premio 2027
Grazie a questo successo nel 2027 la compagnia di Torre Del Greco rappresenterà la Campania al Gran Premio del Teatro Amatoriale della Fita ( Federazione del Teatro e dell’arti). Un traguardo che pone il talento amatoriale e la città di Torre Del Greco in un quadro nazionale.